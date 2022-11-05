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15:39 (мск), источник: Sports.Ru

Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ

Анатолий Карпов находится в крайне тяжелом состоянии.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщают «Известия», 12-го чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы вновь подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Врачи борются за жизнь гроссмейстера.

Ранее помощник Карпова Альберт Степанян объяснял, что причиной госпитализации стало сотрясение мозга в результате неудачного падения. При этом он опроверг информацию о возможном нападении на шахматиста.

В свою очередь «Известия» сообщали, что Карпову были диагностированы множественные травмы, включая гематомы головы, переломы правой теменной и правой височной костей.

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