Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Витязь
01
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Специя
Удинезе
Футбол. Зарубежный
21:00
Эльче
Жирона
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
СКА
31
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Динамо М
21
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Герта
Футбол. Зарубежный
22:45
Кремонезе
Милан
Футбол. Зарубежный
23:30
Осасуна
Барселона
Хоккей. НХЛ
9.11
Баффало
Аризона
Хоккей. НХЛ
9.11
Нью-Джерси
Калгари
Хоккей. НХЛ
9.11
Оттава
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
9.11
Рейнджерс
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.11
Торонто
Вегас
Хоккей. НХЛ
9.11
Филадельфия
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
9.11
Детройт
Монреаль
Хоккей. НХЛ
9.11
Тампа-Бэй
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
9.11
Виннипег
Даллас
Хоккей. НХЛ
04:00
Вашингтон
Эдмонтон
54
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
Калгари
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сент-Луис
31
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В ФШР заявили, что Анатолий Карпов до сих пор находится в реанимации

Член наблюдательного совета Федерации шахмат России Альберт Степанян в комментарии для «СЭ» заявил, что Анатолий Карпов по прежнему находится в реанимации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Разговаривал с его супругой. К сожалению, серьезных прорывов пока нет. Анатолий медленно, но верно идет на поправку. Пока что он все еще находится в реанимации, его не переводят в обычную палату. Но он в сознании, все нормально. Ожидаем, что на этой неделе его переведут из реанимации», — сказал Степанян «СЭ».

В понедельник, 31 октября, стало известно, что Карпов получил черепно-мозговую травму в результате падения.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь