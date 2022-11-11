Дворкович заявил, что гроссмейстера Карпова не выписывают из больницы из-за пневмонии

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам и депутат Госдумы Анатолий Карпов до сих пор находится в больнице из-за пневмонии. Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

«Я общаюсь с близкими Анатолия Евгеньевича, в первую очередь, информация поступает от его супруги. Да, он разговаривает, лечение проходит планово. Пневмония штука сложная — дело не столько даже в падении, а в пневмонии, ее надо пролечить, хорошо, что это делается в больнице, потому что на ногах это невозможно сделать. По моей информации, ситуация улучшается», — рассказал Дворкович.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал «112» утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете «Известия» подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился «в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике». Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции «Единая Россия», членом которой он является.