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18:25 (мск), источник: ТАСС

Шахматиста Анатолия Карпова выписали из больницы

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов выписан из больницы. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

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Источник: РИА "Новости"

«Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив», — сказал Степанян.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал «112» утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете «Известия» подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился «в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике». Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции «Единая Россия», членом которой он является.

Карпову 71 год, он является членом фракции «Единая Россия». Становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного «Оскара» — награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

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