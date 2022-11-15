Шахматиста Анатолия Карпова выписали из больницы

«Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив», — сказал Степанян.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал «112» утверждал, что Карпов подключен к аппарату ИВЛ, у гроссмейстера были диагностированы отек мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма и закрытый перелом шейки левой бедренной кости. При этом, по информации источника, во время госпитализации Карпов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете «Известия» подтвердила госпитализацию шахматиста. По ее словам, Карпов получил бытовую травму, но находился «в удовлетворительном состоянии, все опасения сняты, а гематома в положительной динамике». Госпитализацию Карпова подтвердили и во фракции «Единая Россия», членом которой он является.