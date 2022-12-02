Карякина выдвинули на пост президента Федерации шахмат России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Федерация шахмат Чеченской Республики выдвинула гроссмейстера Сергея Карякина на пост президента Федерации шахмат России (ФШР). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ФШР.

Действующим президентом ФШР является Андрей Филатов. Съезд ФШР состоится 17 декабря в Москве. Ключевым вопросом станут выборы президента организации и его заместителей. Филатов возглавляет федерацию с 2014 года.

Карякину 32 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).