Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года

В марте FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах лишь под нейтральным флагом. Право выступать под флагом FIDE было дано до конца мая, после чего продлено до 31 декабря.

Согласно новой резолюции FIDE, которая вступит в силу 15 декабря, спортсменам из России и Белоруссии после 1 января 2024 года будет возвращено право выступать под флагом своей страны, в случае если до этого не будет принято другого решения. На россиян и белорусов не будет распространяться пункт о запрете выступлений под нейтральным флагом на континентальных соревнованиях и турнирах под эгидой FIDE.