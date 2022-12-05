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15:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские шахматисты будут выступать под нейтральным флагом до 2024 года

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские и белорусские шахматисты смогут выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года, сообщается на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

В марте FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах лишь под нейтральным флагом. Право выступать под флагом FIDE было дано до конца мая, после чего продлено до 31 декабря.

Согласно новой резолюции FIDE, которая вступит в силу 15 декабря, спортсменам из России и Белоруссии после 1 января 2024 года будет возвращено право выступать под флагом своей страны, в случае если до этого не будет принято другого решения. На россиян и белорусов не будет распространяться пункт о запрете выступлений под нейтральным флагом на континентальных соревнованиях и турнирах под эгидой FIDE.

Ранее уточнялось, что россиянам и белорусам разрешено выступать на турнирах, входящих в программу чемпионата мира только под флагом FIDE или другой национальной федерации. В рейтинге FIDE шахматисты при желании могут указываться под флагом России или Белоруссии.

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