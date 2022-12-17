Карякин проиграл Филатову на выборах президента Федерации шахмат России
Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России (ФШР).
Андрей Филатов переизбран президентом Федерации шахмат России (ФШР).
Об этом стало известно по итогам съезда ФШР в Москве. Филатов получил 58 голосов делегатов, а его соперник — гроссмейстер Сергей Карякин — набрал 7. Еще два бюллетеня были признаны недействительными.
Филатов возглавляет федерацию с 2014 года. В его команду также входят пять вице-президентов ФШР: Наталья Комарова, Александр Жуков, Андрей Гурьев, Павел Шинский и Сергей Смагин.