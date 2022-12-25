Карлсен, Накамура и русские топы устроят новогоднюю битву в Казахстане. ЧМ по рапиду и блицу нельзя пропустить

В понедельник, 26 декабря, стартует последний крупный шахматный старт 2022 года — чемпионат мира по рапиду и блицу, который примет Алма-Ата. Традиционно в этих соревнованиях принимают участие почти все сильнейшие шахматисты мира. До крупнейшего мегаполиса Казахстана в этом году доедут чемпион мира Магнус Карлсен, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Ян-Кшиштоф Дуда, Фабиано Каруана, Шахрияр Мамедьяров, Александр Грищук, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Тань Чжунъи и многие другие. Всего около 300 участников из 46 стран (российские и белорусские гроссмейстеры будут выступать под флагом ФИДЕ). Призовой фонд составит 1 миллион долларов. Трибуны Дворца спорта имени Балуана Шолака в эти предновогодние дни пустовать не будут. Почти все билеты на ЧМ проданы.

Победители из Казахстана и Узбекистана

Казахстан в последние годы часто проводил у себя крупные шахматные турниры. В 2019 году в Астане прошел командный чемпионат мира, в 2013 году — женский командный ЧМ, а годом ранее ЧМ по рапиду и блицу. Тогда оба главных приза у мужчин увезли россияне: Сергей Карякин победил в быстрых шахматах (на очко опередив Магнуса Карлсена), а Александр Грищук был неподражаем в блице (набрал на пол-очка больше титулованного норвежца). В 2022 году ЧМ по быстрым шахматам вновь должен был пройти в Астане, но из-за коронавирусных ограничений был перенесен в Варшаву.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UG15q5vcOiM" title="FIDE World Rapid & Blitz Championships 2022 Promo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В столице Польше результаты были сенсационные. У мужчин в блице сразу у трех шахматистов был одинаковый показатель — по 15 очков набрали Вашье-Лаграв, Дуда и Алиреза Фируджа (Даниил Дубов отстал на пол-очка). В итоге француз выиграл по дополнительным показателям. У женщин до титула чемпионки мира неожиданно добралась представительница Казахстана Бибисара Асаубаева. 17-летняя шахматистка уверенно опередила всех конкуренток. Второй в итоге стала Александра Костенюк, третьей — еще одна россиянка Валентина Гунина (в топ-10 также попали Полина Шувалова, Александра Горячкина и Екатерина Лагно). Зато Костенюк взяла реванш у Асаубаевой в рапиде, вырвав победу в последнем туре (топ-3 замкнула Гунина, Лагно стала четвертой). Отметим, что Костенюк впервые выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам. Ранее она трижды становилась вице-чемпионкой мира в рапиде.

В быстрых шахматах у России мог быть золотой дубль, но Яну Непомнящему не повезло. После завершения трех туров в рапиде у четырех шахматистов (Нодирбек Абдусатторов, Непомнящий, Карлсен, Каруана) было одинаковое количество очков — по 9,5. В итоге за титул в дополнительном мини-матче сразились Абдусатторов и Непомнящий, которые обошли конкурентов по дополнительным показателям.

В первой партии тай-брейка россиянин, игравший белыми, имел огромное преимущество, но не заметил победный ход — несложный для его уровня. Во второй партии давил уже представитель Узбекистана. В концовке Ян, казалось бы, смог спасти положение, но попался в последнюю ловушку на исходе времени.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/70ajxpPcvI8" title="The final tiebreak game | Nodirbek Abdusattorov vs Ian Nepomniachtchi | World Rapid 2021" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, Нодирбек стал самым молодым чемпионом мира по рапиду (17 лет). И этот успех стал заслуженным. Помимо Непомнящего в Варшаве узбекистанец обыграл Карлсена, Каруану, Левона Ароняна и Бориса Гельфанда (на Всемирной шахматной олимпиаде-2022 подтвердил статус восходящей звезды мировых шахмат, добыв золото для своей команды).

Кто помешает Магнусу?

За последние восемь лет россияне четыре раза становились чемпионами мира по блицу (Грищук в 2015-м, Сергей Карякин в 2016-м, Екатерина Лагно в 2018-м и 2019-м) и дважды — чемпионами мира по быстрым шахматам (Даниил Дубов в 2018-м, Александра Костенюк в 2021-м). В этот раз представители нашей страны также входят в число фаворитов. Особенно эксперты выделяют Костенюк, Лагно, Гунину, Дубова и Непомнящего.

Из иностранцев высокие шансы на успех имеют Антоанета Стефанова, Анна Ушенина, Тань Чжунъи, Хампи Конеру, Хикару Накамура, прошлогодние триумфаторы и, конечно, Карлсен.

— Фаворит всегда Магнус (Карлсен четырежды выигрывал ЧМ по рапиду и трижды по блицу), — говорил в интервью «СЭ» вице-чемпион России-2022 Санан Сигюров. — Чем меньше контроль времени, тем он сильнее. В принципе, помимо него есть еще гроссмейстеры, кто на протяжении этого года здорово проявил себя в рапиде и в блице. Особо выделю индийскую молодежь: Нихала Сарина и Арджуна Эригайси. Для себя какой результат посчитали бы удачным в Казахстане? Дойти как можно дальше.

Карякин, отказавшийся играть в Казахстане под флагом ФИДЕ, считает главным конкурентом Магнуса Хикару Накамуру.

Американец сейчас находится в отличной форме, недавно выиграл чемпионат мира по скоростным шахматам, одолев в финале Магнуса. Ранее он стал чемпионом мира по шахматам Фишера. Это его год. Сергей Карякин

Помимо Карякина до Алма-Аты не доехали Дин Лижэнь, Алиреза Фируджа, Аниш Гири, Уэсли Со и Вишванатан Ананд. У женщин не будет лидеров мирового рейтинга — китаянок Хоу Ифань, Лэй Тинцзе и Цзюй Вэньцзюнь (действующая чемпионка мира), украинок Анны и Марии Музычук.

Зато в строю Ханс Ниманн — главный раздражитель Карлсена. Американский гроссмейстер, подавший иск против норвежца, Накамуру и владельцев сайта Chess.com на 100 миллионов долларов за обвинения в читерстве, может сгенерировать еще один мощный скандал. Эксперты задаются вопросом: как Магнус отреагирует, если в одном из двух турниров ему придется играть с 19-летним уроженцем Сан-Франциско? Вероятно, опять откажется играть, даже в ущерб возможности взять титул.

Отметим, что в шахматах, в отличие от тенниса, гендерного равноправия по призовым пока нет. У мужчин в рапиде и блице будет разыграно по 350 тысяч долларов, из которых победители получат по 60 тысяч, серебряные призеры — по 50 тысяч, бронзовые — по 40 тысяч, последнее призовое место — 35-е, за него дают 1500 долларов. Соответственно, у женщин будет разыграно по 150 тысяч долларов, денежное вознаграждение победителей и призеров — 40 тысяч, 30 тысяч и 20 тысяч, последнее призовое место — 15-е, оценивается в 2000 долларов.