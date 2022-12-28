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17:34 (мск), источник: ТАСС

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков, за весь турнир он потерпел одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева, одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 28 декабря. Действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен выиграл мировое первенство по быстрым шахматам. Соревнования прошли в среду в Алма-Ате.

По итогам 13 туров Карлсен набрал 10 очков, за весь турнир он потерпел одно поражение от российского гроссмейстера Владислава Артемьева, одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью.

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