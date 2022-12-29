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16:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Непомнящего заставили переодеться на турнире из-за футболки с фразой Месси

Российского гроссмейстера Яна Непомнящего заставили переодеться перед матчем чемпионата мира по быстрым шахматам из-за футболки с фразой аргентинского футболиста Лионеля Месси. Об этом сообщает NRK.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин нарушил дресс-код турнира, появившись в майке с надписью «Что уставился, придурок? Иди отсюда» на испанском языке. Эти слова Месси сказал нидерландскому нападающему Вауту Вегхорсту во время чемпионата мира по футболу-2022.

Организаторы дважды вынесли Непомнящему предупреждение, после чего он переоделся. Шахматист назвал дресс-код странным и добавил, что во главе угла должны ставить комфорт участников, а не ограничения.

10 декабря Месси оскорбил Вегхорста во время интервью после четвертьфинального матча против команды Нидерландов в Катаре. Форвард объяснил свое поведение тем, что голландец провоцировал игроков сборной Аргентины до и во время встречи.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Алма-Ате. Турнир завершится 30 декабря. В апреле-мае 2023 года Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем.

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