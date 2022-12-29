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22:03 (мск), источник: Vesti.kz

Асаубаева начала защиту титула. Итоги первого дня ЧМ-2022 по блицу в Алматы

Российские шахматистки Полина Шувалова и Валентина Гунина лидируют после первого дня женского чемпионата мира по блицу в Алматы, где прошли первые девять туров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Они набрали по 7,5 очков. Следом идут китаянка Тань Чжунъи, а также россиянки Александра Горячкина и Александра Костенюк (все — 7).

Что касается казахстанок, то Бибисара Асаубаева начала защиту своего титула — чемпионки мира по блиц-шахматам и по итогам первого дня занимает 12-е место с 6 очками. Назерке Нургали, у которой 5,5 очков, располагается на 20-й строчке, а Жансая Абдумалик с 5 очками находится на — 43-й.

У мужчин по итогам 12 туров лидирует американец Хикару Накамура (10 очков). За ним идут нидерландец Аниш Гири, норвежец Магнус Карлсен, россиянин Даниил Дубов, армянин Аик Мартиросян и румын Рихард Раппорт (все — 9).

Лучший из казахстанцев Ринат Джумабаев — с 6,5 очками занимает 66-е место.

У женщин запланировано 17 туров, а у мужчин — 21. Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.

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