Россиянин Непомнящий обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Шахматисты сошлись в 15-м раунде во время второго игрового дня чемпионата мира. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 40-го хода.

В марте FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом. Право выступать под флагом FIDE было дано до конца мая, после чего продлено до 31 декабря. Согласно новой резолюции FIDE, вступившей в силу 15 декабря, спортсменам из России и Белоруссии разрешено выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.