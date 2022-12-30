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13:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Непомнящий обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шахматисты сошлись в 15-м раунде во время второго игрового дня чемпионата мира. Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась после 40-го хода.

После 15-ти туров Ян Непомнящий, Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура, нидерландец Аниш Гири и армянин Айк Мартиросян делили первую строчку, имея в своем активе по 11 очков.

В марте FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом. Право выступать под флагом FIDE было дано до конца мая, после чего продлено до 31 декабря. Согласно новой резолюции FIDE, вступившей в силу 15 декабря, спортсменам из России и Белоруссии разрешено выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом до 1 января 2024 года.

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