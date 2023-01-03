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12:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

12-я чемпионка мира Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию. С 2024 года

Огромная потеря для наших шахмат.

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Источник: Спорт-Экспресс

С новым годом частичная эмиграция российских спортсменов за рубеж не завершилась. Незадолго до конца 2022 года швейцарские СМИ сообщили, что в сборной альпийской страны следует ждать пополнения — одна из лучших шахматисток мира россиянка Александра Костенюк станет с 1 января 2024 года швейцаркой. Почему так и почему через год?

Костенюк недовольна санкциями и положением шахмат в России

На второй вопрос ответить легче, чем на первый, — дело в том, что швейцарская федерация шахмат не купается в деньгах (хотя в Швейцарии, согласно стереотипам, это должны делать все). В случае перехода начиная с 2023 года швейцарцам пришлось бы выложить 10 тысяч долларов, причем заплатить их Российской Федерации. Они предпочли подождать. Почему Швейцария? Костенюк в 18 лет вышла замуж за 35-летнего гражданина страны Диего Гарсеса. Позже развелась и заключила второй брак со своим тренером Павлом Трегубовым. Но швейцарское гражданство осталось и оказалось очень кстати. Дочь Костенюк живет во Франции, сама она ведет эфиры на английском — проблем с ассимиляцией в глобальном мире у нее нет.

Что касается первого вопроса — причина, вероятно, в конфликте на Украине и санкциях, которые ФИДЕ наложила на российских шахматистов. К тому же Костенюк осудила СВО, однако продолжила выступать в нейтральном статусе и даже помогала детям осваивать шахматы в собственной школе в Москве. «Шахматная королева» вообще многое сделала для развития своего спорта в России — выпускала книги, снималась в фотосессиях, была активна в медиа и соцсетях, в общем, была настоящим популяризатором.

Но была и другая веская причина, о которой Александра высказалась в Instagram (соцсеть принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена. — Прим. «СЭ»). 12-я чемпионка мира не сдержала эмоций после того, как в январе 2022-го победителю чемпионата мира по быстрым шахматам 17-летнему узбеку Нодирбеку Абдусатторову подарили в родной стране квартиру.

— После победы на чемпионате мира 2008 года я получила поздравительные телеграммы от президента и премьер-министра, а также государственную награду (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»). В этот раз — ничего. Интересным образом от правительства Москвы я ни разу за всю свою карьеру не получала даже поздравительного диплома. Видимо, мало выиграла, надо работать дальше.

«Не спрашивай, что твоя страна сделала для тебя; спрашивай, что ты сделал для своей страны». В детстве мне ставили в пример такие слова президента Джона Кеннеди. Но, несмотря на это, все равно становится обидно, что в нашей стране с такими шахматными традициями так невнимательно относятся к личным победам шахматистов на мировой арене. Грустно, что стране твои победы совсем не нужны. Хорошо хоть призовые выросли, можно играть и выигрывать для себя. Вот еще немного, и я смогу сама купить помещение для своей шахматной школы в Москве, которое иначе никак найти не удается, — написала Костенюк.

Задавала вопросы чиновникам

Осенью 2021 года Костенюк говорила, что хочет выступать за Россию, но одновременно призывала к ответственности чиновников, допустивших отсутствие флага на ключевых турнирах — шахмат тоже коснулись санкции:

— С одной стороны, очень грустно, что наша страна дошла до такого, когда приходится выступать под флагом Олимпийского комитета или Федерации шахмат и не иметь возможности слушать свой гимн. Я так и не услышала ответа на вопрос, почему так получилось. У нас сейчас говорят, что это игра против России — отчасти да. Но мы должны понимать, что какие-то ошибки все-таки были совершены. Поэтому ответ про политические игры меня не устраивает.

С другой стороны, пока у меня есть возможность играть за свою страну, мне не важно, под каким флагом я буду это делать, у меня очень спокойное к этому отношение. Я понимаю, когда люди испытывают огромный пиетет перед такими вещами, как флаг или гимн. Но для меня это все условности — я имею в виду физическое наличие флага. Я понимаю, что играю за Россию, — говорила Костенюк Gazeta.ru.

Также Костенюк упомянула, что скоро отметит 20-летие игры за сборную России, но, видимо, это был последний юбилей.

Источник: РИА "Новости"

Вместе с Костенюк перешли две украинки

Костенюк ранее имела связи со Швейцарией — в 2013-м она стала первой в истории чемпионкой страны среди мужчин (в шахматах женщины имеют право участвовать как в мужских турнирах, так и отдельно в своих). Также пермячка — 12-я чемпионка мира среди женщин (2008−2010), трехкратная победительница Всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной России (2010, 2012, 2014) и чемпионка мира по быстрым шахматам среди женщин (2021).

Интересно, что Костенюк — не единственная, кто переходит в сборную Швейцарии. Месяц назад стало известно о смене гражданства украинками Марией Манько и Софией Грызловой. Первая в 15 лет выиграла юниорский чемпионат Европы среди девушек до 16 лет, вторая — бронзу в категории до 18 лет. Обе бежали с семьями от военных действий. Президент федерации Петер Эрисманн утверждает, что федерация сознательно предлагает пострадавшим игрокам выступать за новую страну. Но при этом хочет поднимать и уровень сборной, и давать шанс своим молодым игрокам. А «Костенюк могут привлечь и в мужскую сборную».

В 2022 году произошло как минимум четыре перехода российских шахматистов под эгиду других федераций — гроссмейстер Сергей Романов стал норвежцем, Вячеслав Тиличеев направил запрос в болгарскую федерацию, Григорий Опарин ушел под американский флаг.

Дмитрий Кузнецов

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