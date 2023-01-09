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20:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем запланирован на апрель

Международная шахматная федерация (FIDE) обозначила в календаре мероприятий на своём официальном сайте даты главного события шахматного года.

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Источник: РИА "Новости"

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля, точное место проведения мероприятия все ещё официально не объявлено. Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович называл приоритетным вариантом Мексику.

Ян Непомнящий является действующим победителем турнира претендентов. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял второе место на соревнованиях. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.

На прошедшем в конце декабря 2022 года чемпионате мира по рапиду и блицу Непомнящий выступил неудачно: в рапиде он занял 14-е место, а по итогам турнира по блицу стал 12-м.

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