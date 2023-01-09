Матч за звание чемпиона мира по шахматам между Непомнящим и Лижэнем запланирован на апрель

Матч за звание 17-го чемпиона мира между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт с 7 по 30 апреля, точное место проведения мероприятия все ещё официально не объявлено. Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович называл приоритетным вариантом Мексику.

Ян Непомнящий является действующим победителем турнира претендентов. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь занял второе место на соревнованиях. Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.