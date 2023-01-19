Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет в Казахстане

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Казахстане. Об этом ТАСС рассказали два источника, не связанных друг с другом.