Матч за мировую шахматную корону между Непомнящим и Дин Лижэнем пройдет в Казахстане
Партии за звание чемпиона мира пройдут с 7-го по 30 апреля.
Партии за звание чемпиона мира пройдут с 7-го по 30 апреля.
МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем пройдет в Казахстане. Об этом ТАСС рассказали два источника, не связанных друг с другом.
Матч пройдет с 7-го по 30 апреля. Международная шахматная федерация (FIDE) официально объявит о месте проведения матча за мировую шахматную корону 20 января.
Ранее президент FIDE Аркадий Дворкович сообщал ТАСС, что главным претендентом на проведение матча за звание чемпиона мира была Мексика.