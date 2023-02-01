«От перехода в Азию российские шахматы только выиграют»

В конце января в Москве прошел крупный турнир «Шахматные звезды — 2023», в котором приняли участие ведущие гроссмейстеры со всего мира: россияне Сергей Карякин, Александр Грищук, Екатерина Лагно, Александра Горячкина, азербайджанец Теймураз Раджабов, Раунак Сандхвани из Индии. Для победившего Карякина это было одно из главных соревнований за последний год. Сначала ФИДЕ дисквалифицировала его за поддержку СВО, а затем сам 33-летний шахматист отказался выступать в нейтральном статусе и без флага России. В интервью «Известиям» он оценил свою игровую форму, поделился мнением о возможном допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024, а также высказался о переходе ФШР в Азию.

«До самого последнего момента было не понятно, кто станет первым»

— Насколько масштаб турнира для вас компенсирует отсутствие возможности участвовать в главных международных соревнованиях?

— Для меня крайне важно, что собралось много шахматистов высокого уровня, в том числе иностранных. Но не менее значимым стало и то, что мы провели в рамках этого соревнования детский турнир, а участники — мастер-классы. Всегда хочется оказать поддержку будущему поколению и дать ему возможность проявить себя на фоне современных звезд. На «Шахматных звездах» дети играли в том же зале, что и взрослые. Думаю, это замечательно. Для них это стало настоящим праздником, который мотивирует дальше заниматься шахматами и прогрессировать.

— Для вас это был самый статусный по составу турнир за последний год?

— Да. Я стараюсь выступать в России на самых сильных по составу соревнованиях. Просто сейчас их не так много проводится. И каждый подобный турнир — на вес золота. Особенно радует, что удалось победить на «Шахматных звездах» в этом году. Я серьезно настраивался на этот турнир. И очень приятно было победить, особенно на фоне такой интриги, когда до самого последнего момента было непонятно, кто станет первым.

— На себе ощущаете отсутствие практики игр против лучших шахматистов планеты?

— Мне действительно чуть-чуть не хватает практики. Но если компенсировать это регулярными шахматными занятиями и ставить перед собой высокие цели, то ничего страшного, когда ты какое-то время, условно говоря, сидишь дома. Самое главное, чтобы была цель, стимул. И, даже если ты не знаешь, когда у тебя следующий турнир подобного уровня, надо всё равно стараться держать себя в форме. Что я и буду делать, чтобы с лучшей стороны себя проявить, когда снова встречусь с соперниками высокого класса.

«Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы»

— В декабре вы пытались избраться в президенты Федерации шахмат России (ФШР), но проиграли ее действующему руководителю Андрею Филатову. В январе пошли слухи, что вы намерены баллотироваться в президенты Федерации шахмат Подмосковья.

— Насчет Федерации шахмат Подмосковья информацию запустили другие люди. Я сам ничего не говорил относительно того, какую федерацию хочу возглавить. Такое должно идти от меня, прежде чем кто-то что-то заявит.

В любом случае в каждой федерации, будь то региональная или общероссийская, есть демократическая процедура, которая определяет, кто будет руководить организацией. И даже если у меня есть желание возглавить федерацию, это не значит, что у меня получится совершить подобное. Но, тем не менее, мои планы довольно серьезные. И я постараюсь возглавить региональную федерацию. Надеюсь, это произойдет в конце февраля, после чего смогу развивать шахматы. В первую очередь, детские. Но пока не буду называть регион. Позже обязательно объявлю, о какой федерации может идти речь.

— В случае избрания как собираетесь взаимодействовать с нынешним руководством ФШР, после того как жестко его критиковали в прошлом году?

— В принципе не секрет, что я не согласен со многими вещами, которые делает Федерация шахмат России. Но, с другой стороны, я считаю, что нельзя совсем сжигать мосты. Дипломатические отношения надо сохранить. Главное, чтобы все были нацелены на развитие шахмат в России. И я здесь готов сделать всё для этого, в случае победы на выборах применив весь накопленный опыт за годы игры на высоком уровне.

— Как относитесь к решению ФШР перейти из Европейского шахматного союза в Азиатскую федерацию шахмат?

— Я полностью это поддерживаю. Теперь главное, чтобы нас приняла Азиатская федерация. Если это случится, то будет замечательно. Я считаю, что будущее нашего вида спорта в России — это Азия. Надо понимать, что Индия и Китай — ведущие шахматные державы. Поэтому мы пойдем только вперед. Будем выступать на соревнованиях очень высокого уровня и только выиграем от этого.

— Наш спорт должен как-то унифицировано подходить к этому вопросу? Должны остальные виды следовать примеру шахмат, если им удастся добиться официального вхождения в Азиатскую федерацию?

— Думаю, в каждом виде спорта надо отдельно смотреть, как будет лучше. Где-то выше уровень соревнований в Европе, где-то — в Азии. Это если брать чисто спортивную составляющую. Если смотреть глобально, политически, то видно, что Европа не хочет с нами сотрудничать. А со стороны Азии к нам относятся совершенно нормально. Поэтому за ней будущее.

«Никаких разочарований нет»

— Недавно Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вариант с допуском спортсменов России и Белоруссии к международным соревнованиям. Одно из условий — не поддерживать боевые действия и выступать в нейтральном статусе.

— Конечно, у меня к этому негативное отношение. И вообще ко всему, что они творят, плохо отношусь. Наверное, они сами забыли, что их основной лозунг — «Спорт вне политики». Спорт сейчас максимально политизирован — мне кажется, с этим никто не будет спорить. Какую бы ты сторону ни поддерживал, спорт сейчас однозначно стал частью политики. Надеюсь, когда-нибудь будет по-другому, но в данный момент всё так, как есть.

— Как вести себя нашим олимпийцам, если МОК реально утвердит эти требования?

— Здесь каждый решает сам за себя. Я не вправе давать советы другим спортсменам. С одной стороны, жалко ребят, поскольку многие из них стремятся попасть на Олимпиаду. И если пропускают ее, то это большой удар для них. Потому что они очень много тренируются и готовятся к этому всю жизнь. С другой стороны, государство должно организовывать свои игры, внутри страны или совместно с дружественными странами. И давать компенсации отстраненным от международных стартов спортсменам. Причем необязательно денежные компенсации, а в плане наличия турниров и возможностей для того, чтобы спортсмены могли заниматься своим любимым делом.

— Много людей прервали с вами отношения, после того как вы открыто поддержали СВО?

— Безусловно, как в шахматах, так и во всем мире, есть люди, которые придерживаются совершенно разных политических взглядов. Это в какой-то степени даже нормально. У меня сохранились хорошие отношения с подавляющим большинством шахматистов. А те, кто прервал подобные отношения, никогда другом не был. Просто был знакомым, который где-то рядом. А из близких друзей со всеми сохранились нормальные отношения. Никаких разочарований нет. Нет такого, чтобы со мной порвал отношения кто-то, от кого я этого не ждал.