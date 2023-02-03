Российские шахматы делают ход в Азию
Федерация покидает Европейский шахматный союз ради игровой практики и высокой конкуренции.
Федерация покидает Европейский шахматный союз ради игровой практики и высокой конкуренции.
Первой отечественной спортивной структурой, которая на фоне санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине, сменит европейскую «прописку» на азиатскую, станет Федерация шахмат России (ФШР). Ее переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), скорее всего, будет оформлен официально в конце февраля или начале марта. В ФШР уверены, что в новом регионе у российских шахматистов будет больше игровой практики, а уровень конкуренции в Азии сейчас даже выше, чем в Европе.
О том, что примерно через месяц, вероятно, будет официально оформлен переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, сообщил «Ъ» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Его должен утвердить конгресс ACF. Заседание этого органа пройдет с 26 февраля по 3 марта. Господин Ткачев добавил, что «весь необходимый для осуществления перехода пакет документов» уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (FIDE).
О том, что входящая в состав ECU федерация собирается покинуть его, прекрасно осведомлена и европейская структура. Это выяснилось из опубликованного ею заявления. В нем ECU, прогнозируя такой шаг, ссылается на высказывания российских шахматных функционеров, в частности, президента ФШР Андрея Филатова. В декабре он предупредил о ее намерении стать первой российской федерацией, «прорвавшей блокаду», которая возникла из-за введения в отношении российской спортивной отрасли санкций после начала военной спецоперации на Украине.
FIDE, которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, в течение прошедших нескольких месяцев никак не указывала на то, что ее не устраивает инициированная ФШР смена региональной конфедерации.
«Азиатский вектор» в контексте поиска оптимальных вариантов для развития российского спорта в нынешних условиях — отнюдь не новая тема. Еще в конце прошлого года ее поднял Российский футбольный союз (РФС). Он поставил на обсуждение исполкома вопрос о целесообразности выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), не собирающегося, кажется, в ближайшее время отменять отстранение от турниров клубов и сборных России, ради перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Однако вместо санкционирования такого перехода РФС в январе создал рабочую группу, уже начавшую взаимодействовать с UEFA с целью выработки «дорожной карты» возвращения российских футболистов в его соревнования. Впрочем, и от «азиатского направления» он, похоже, окончательно не отказывается. В четверг пресс-служба РФС проинформировала о том, что президент организации Александр Дюков и ее генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили конгресс AFC в Манаме по приглашению главы региональной конфедерации шейха Сальмана бен Ибрахима аль-Халифы.
Кроме того, «азиатский вариант» рассматривает и Олимпийский комитет России (ОКР). Он возник на прошлой неделе, когда Олимпийский совет Азии (OCA) выпустил заявление, в котором выразил готовность допустить представителей России и Белоруссии к турнирам под его эгидой. Оно последовало за резонансной публикацией Международного олимпийского комитета (МОК). В ней МОК, который сразу после начала специальной военной операции России на Украине, по сути, инициировал введение режима полной международной изоляции в отношении российской спортивной отрасли, впервые высказался в пользу его резкого смягчения.
Новые рекомендации настаивают на обеспечении допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов, воздерживающихся от «активной поддержки» спецоперации. OCA подчеркнул, что ждет, когда МОК вместе с международными федерациями окончательно определится с «путями возвращения» атлетов из России и Белоруссии при соблюдении «жестких условий».
Под отстранение попали лишь российские команды. В индивидуальном порядке шахматисты из России, пусть в нейтральном статусе, по-прежнему допускаются к участию в международных соревнованиях.
Однако Александр Ткачев рассказал «Ъ», что в действительности политика ECU, де-юре придерживающегося тех же санкционных мер, что и FIDE, а также входящих в него стран, была направлена на «жесткое ограничение» допуска россиян на проходящие в Европе соревнования. В качестве примеров господин Ткачев сослался на существующий в Германии запрет местным шахматистам играть в одних турнирах с российскими, а также на тот факт, что на проходившем в польском Катовице в декабре чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу выступила лишь одна россиянка — завоевавшая золото Александра Костенюк.
Александр Ткачев не сомневается, что в Азии будет меньше проблем «как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам». Более того, он указал на то, что азиатский соревновательный календарь «даже насыщеннее европейского». Благодаря этому россияне получат в ACF больше игровой практики, нежели имели в ECU.
В мужских шахматах «удельный вес» этого региона постоянно повышается. Об этом можно судить, например, по тому факту, что в первой десятке мужского рейтинга FIDE есть два россиянина (Ян Непомнящий и Сергей Карякин) и столько же представителей Азии — китаец Дин Лижэнь и индиец Вишванатан Ананд. И это не считая представляющего Францию Алирезу Фирузджу, который лишь недавно расстался с гражданством родного Ирана. Дин Лижэнь и Ян Непомнящий в апреле сыграют друг с другом матч за титул чемпиона мира (в 2022 году от него отказался владевший званием почти десять лет норвежец Магнус Карлсен).
Причем в ближайшие годы «азиатская составляющая» наверняка будет еще заметнее. В десятке рейтинга лучших юниоров, которую возглавляет Фирузджа, сразу шестеро азиатских игроков. Это узбеки Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров, а также индийцы Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха и Нихал Сарин. Некоторые из них, несмотря на тинейджерский возраст, уже обладают серьезными спортивными достижениями. Так, Нодирбек Абдусатторов в 2021 году выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, в 2022-м — Всемирную шахматную олимпиаду, будучи лидером сборной Узбекистана, а в январе 2023-го едва не победил на престижном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зе, оказавшись в итоговой таблице выше Магнуса Карлсена.
Ситуация в женских шахматах еще более привлекательная для Азии. Здесь вообще можно говорить об азиатском доминировании. Первая десятка рейтинга, в которой есть три россиянки — Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, из представительниц региона состоит ровно наполовину. Шахматистке из Китая Цзюй Вэньцзюнь принадлежит звание чемпионки мира, и эта страна в обозримом будущем с ним не расстанется. За звание претендентки на него встретятся две соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь — Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. С врывающимися в элиту юниорками в Азии тоже все в полном порядке. Так, казахстанская спортсменка Бибисара Асаубаева, которой всего 18 лет, выиграла два подряд мировых первенства по блицу — в 2021 и 2022 годах.
Автор: Алексей Доспехов