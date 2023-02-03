Российские шахматы делают ход в Азию

Первой отечественной спортивной структурой, которая на фоне санкций, введенных в связи со специальной военной операцией на Украине, сменит европейскую «прописку» на азиатскую, станет Федерация шахмат России (ФШР). Ее переход из Европейского шахматного союза (ECU) в Азиатскую шахматную федерацию (ACF), скорее всего, будет оформлен официально в конце февраля или начале марта. В ФШР уверены, что в новом регионе у российских шахматистов будет больше игровой практики, а уровень конкуренции в Азии сейчас даже выше, чем в Европе.

О том, что примерно через месяц, вероятно, будет официально оформлен переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию, сообщил «Ъ» исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев. Его должен утвердить конгресс ACF. Заседание этого органа пройдет с 26 февраля по 3 марта. Господин Ткачев добавил, что «весь необходимый для осуществления перехода пакет документов» уже отправлен как в ACF, так и в Международную шахматную федерацию (FIDE).

Исполнительный директор ФШР напомнил, что на самом деле федерация проголосовала за смену «прописки» еще в апреле прошлого года, и с тех пор актуальность этой идеи стала «еще более очевидной».

О том, что входящая в состав ECU федерация собирается покинуть его, прекрасно осведомлена и европейская структура. Это выяснилось из опубликованного ею заявления. В нем ECU, прогнозируя такой шаг, ссылается на высказывания российских шахматных функционеров, в частности, президента ФШР Андрея Филатова. В декабре он предупредил о ее намерении стать первой российской федерацией, «прорвавшей блокаду», которая возникла из-за введения в отношении российской спортивной отрасли санкций после начала военной спецоперации на Украине.

ECU отметил, что не возражает против перехода «до тех пор, пока не получит четкого заявления от Международной шахматной федерации, запрещающего его».

FIDE, которую возглавляет россиянин Аркадий Дворкович, в течение прошедших нескольких месяцев никак не указывала на то, что ее не устраивает инициированная ФШР смена региональной конфедерации.

«Азиатский вектор» в контексте поиска оптимальных вариантов для развития российского спорта в нынешних условиях — отнюдь не новая тема. Еще в конце прошлого года ее поднял Российский футбольный союз (РФС). Он поставил на обсуждение исполкома вопрос о целесообразности выхода из Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), не собирающегося, кажется, в ближайшее время отменять отстранение от турниров клубов и сборных России, ради перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Однако вместо санкционирования такого перехода РФС в январе создал рабочую группу, уже начавшую взаимодействовать с UEFA с целью выработки «дорожной карты» возвращения российских футболистов в его соревнования. Впрочем, и от «азиатского направления» он, похоже, окончательно не отказывается. В четверг пресс-служба РФС проинформировала о том, что президент организации Александр Дюков и ее генеральный секретарь Максим Митрофанов посетили конгресс AFC в Манаме по приглашению главы региональной конфедерации шейха Сальмана бен Ибрахима аль-Халифы.

Кроме того, «азиатский вариант» рассматривает и Олимпийский комитет России (ОКР). Он возник на прошлой неделе, когда Олимпийский совет Азии (OCA) выпустил заявление, в котором выразил готовность допустить представителей России и Белоруссии к турнирам под его эгидой. Оно последовало за резонансной публикацией Международного олимпийского комитета (МОК). В ней МОК, который сразу после начала специальной военной операции России на Украине, по сути, инициировал введение режима полной международной изоляции в отношении российской спортивной отрасли, впервые высказался в пользу его резкого смягчения.

Новые рекомендации настаивают на обеспечении допуска на соревнования российских и белорусских спортсменов, воздерживающихся от «активной поддержки» спецоперации. OCA подчеркнул, что ждет, когда МОК вместе с международными федерациями окончательно определится с «путями возвращения» атлетов из России и Белоруссии при соблюдении «жестких условий».

Российские шахматы формально находятся в привилегированном положении по сравнению с подавляющим большинством видов спорта и того же футбола. FIDE так и не ввела для них режим абсолютной изоляции.

Под отстранение попали лишь российские команды. В индивидуальном порядке шахматисты из России, пусть в нейтральном статусе, по-прежнему допускаются к участию в международных соревнованиях.

Однако Александр Ткачев рассказал «Ъ», что в действительности политика ECU, де-юре придерживающегося тех же санкционных мер, что и FIDE, а также входящих в него стран, была направлена на «жесткое ограничение» допуска россиян на проходящие в Европе соревнования. В качестве примеров господин Ткачев сослался на существующий в Германии запрет местным шахматистам играть в одних турнирах с российскими, а также на тот факт, что на проходившем в польском Катовице в декабре чемпионате Европы по быстрым шахматам и блицу выступила лишь одна россиянка — завоевавшая золото Александра Костенюк.

Александр Ткачев не сомневается, что в Азии будет меньше проблем «как с логистикой, так и с отношением к отечественным спортсменам». Более того, он указал на то, что азиатский соревновательный календарь «даже насыщеннее европейского». Благодаря этому россияне получат в ACF больше игровой практики, нежели имели в ECU.

Но важнейшим преимуществом перехода господин Ткачев назвал все-таки другой фактор — уровень конкуренции в регионе. Такой тезис применительно к футболу звучал бы странно, но в случае с Азией он имеет под собой веские основания.

В мужских шахматах «удельный вес» этого региона постоянно повышается. Об этом можно судить, например, по тому факту, что в первой десятке мужского рейтинга FIDE есть два россиянина (Ян Непомнящий и Сергей Карякин) и столько же представителей Азии — китаец Дин Лижэнь и индиец Вишванатан Ананд. И это не считая представляющего Францию Алирезу Фирузджу, который лишь недавно расстался с гражданством родного Ирана. Дин Лижэнь и Ян Непомнящий в апреле сыграют друг с другом матч за титул чемпиона мира (в 2022 году от него отказался владевший званием почти десять лет норвежец Магнус Карлсен).

Причем в ближайшие годы «азиатская составляющая» наверняка будет еще заметнее. В десятке рейтинга лучших юниоров, которую возглавляет Фирузджа, сразу шестеро азиатских игроков. Это узбеки Нодирбек Абдусатторов и Жавохир Синдаров, а также индийцы Гукеш Доммараджу, Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха и Нихал Сарин. Некоторые из них, несмотря на тинейджерский возраст, уже обладают серьезными спортивными достижениями. Так, Нодирбек Абдусатторов в 2021 году выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам, в 2022-м — Всемирную шахматную олимпиаду, будучи лидером сборной Узбекистана, а в январе 2023-го едва не победил на престижном супертурнире в голландском Вейк-ан-Зе, оказавшись в итоговой таблице выше Магнуса Карлсена.

Ситуация в женских шахматах еще более привлекательная для Азии. Здесь вообще можно говорить об азиатском доминировании. Первая десятка рейтинга, в которой есть три россиянки — Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Александра Костенюк, из представительниц региона состоит ровно наполовину. Шахматистке из Китая Цзюй Вэньцзюнь принадлежит звание чемпионки мира, и эта страна в обозримом будущем с ним не расстанется. За звание претендентки на него встретятся две соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь — Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи. С врывающимися в элиту юниорками в Азии тоже все в полном порядке. Так, казахстанская спортсменка Бибисара Асаубаева, которой всего 18 лет, выиграла два подряд мировых первенства по блицу — в 2021 и 2022 годах.