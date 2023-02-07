Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров

ТАСС, 7 февраля. Российских шахматистов нужно отстранить от выступления на международных соревнованиях. Такое мнение высказал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во вторник в интервью телеканалу TV 2.

«С каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян становится все страннее, — сказал Карлсен. — Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять спортсменов, особенно когда не знаешь, какие долгосрочные последствия могут возникнуть. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть. Но решения принимаю не я».

16 марта 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче примут участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.