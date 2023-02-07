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12:37 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Карлсен считает, что россиян нужно отстранить от международных турниров

В марте FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах, однако разрешила спортсменам выступать в индивидуальных соревнованиях под флагом организации.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 7 февраля. Российских шахматистов нужно отстранить от выступления на международных соревнованиях. Такое мнение высказал действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во вторник в интервью телеканалу TV 2.

«С каждым днем, пока продолжаются боевые действия, играть против россиян становится все страннее, — сказал Карлсен. — Раньше я считал, что нужно сначала хорошо подумать, прежде чем отстранять спортсменов, особенно когда не знаешь, какие долгосрочные последствия могут возникнуть. Теперь, когда это затягивается все дольше и дольше, все больше убеждаюсь, что россияне не должны играть. Но решения принимаю не я».

16 марта 2022 года Международная шахматная федерация (FIDE) запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.

Карлсену 32 года, он является чемпионом мира по классическим шахматам с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина в 2016 году и Яна Непомнящего в 2021 году. В июле Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче примут участие победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января 2023 года предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции, до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы будут иметь возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Олимпийские игры 2024 года, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.

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