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15:49 (мск), источник: Московский комсомолец

Самая красивая шахматистка мира пробует силы на ринге

Канадка Андреа Ботес села за доску в шесть лет, заработала репутацию самой привлекательной шахматистки мира.

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11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Теперь она отошла от этих дел, увлеклась стримами, блогингом, карьером модели, а теперь еще и соревнуется на боксерском ринге. В декабре прошлого года она проиграла в шахбокс — комбинации шахмат и бокса — российской спортсменке Дине Беленькой.

Пока Андрея покоряет другие виды спорта, мы предлагаем вам фотообзор ее соцсетей.

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