Самая красивая шахматистка мира пробует силы на ринге
Канадка Андреа Ботес села за доску в шесть лет, заработала репутацию самой привлекательной шахматистки мира.
Канадка Андреа Ботес села за доску в шесть лет, заработала репутацию самой привлекательной шахматистки мира.
Теперь она отошла от этих дел, увлеклась стримами, блогингом, карьером модели, а теперь еще и соревнуется на боксерском ринге. В декабре прошлого года она проиграла в шахбокс — комбинации шахмат и бокса — российской спортсменке Дине Беленькой.
Пока Андрея покоряет другие виды спорта, мы предлагаем вам фотообзор ее соцсетей.