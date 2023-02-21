Самая красивая шахматистка мира пробует силы на ринге

Теперь она отошла от этих дел, увлеклась стримами, блогингом, карьером модели, а теперь еще и соревнуется на боксерском ринге. В декабре прошлого года она проиграла в шахбокс — комбинации шахмат и бокса — российской спортсменке Дине Беленькой.