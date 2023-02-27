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11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Исполнительный директор ФШР объяснил, почему Россия переходит из Европы в Азию в шахматах

Новый исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачёв прокомментировал переход из Европы в Азию.

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Источник: РИА "Новости"

«Если мы говорим о конкретных плюсах, то в начале марта в Сербии стартует чемпионат Европы, где разыгрываются путёвки в претендентский цикл. Если в предыдущие годы из 300 участников шестая, а то и пятая часть была россиянами, то в прошлом году на подобном турнире россиян было трое.

Понятное дело, что в аналогичном азиатском турнире наших шахматистов будет привычно много. Есть конкретный пример: на чемпионате мира по рапиду и блицу играли порядка 70 россиян, как и всегда. Вот первый конкретный плюс. Тот, кто сейчас не может полететь в Белград на чемпионат Европы, на чемпионат Азии попадёт намного быстрее и проще.

Во-вторых, в Азии объективно шахматисты сильнее. Действующий победитель Всемирной шахматной Олимпиады — сборная Узбекистана. Чемпионки мира у женщин — из Китая. За титул чемпиона мира наш Ян будет играть с китайским шахматистом Дин Лижэнем. Для того чтобы прогрессировать, надо играть с сильными соперниками. Это избитая тема, но так и есть. Конкуренция будет полезна прежде всего нашим юным шахматистам.

Ну и третий немаловажный момент я бы отметил. Это организация международных соревнований с участием сильнейших шахматистов континента на территории России. За всё время существования Европейского шахматного союза в России прошёл только один чемпионат Европы — среди женщин, в Санкт-Петербурге. А мужского чемпионата не было никогда. Хотя, как вы понимаете, заявки на проведение турниров мы подавали каждый год. Да, мероприятия ФИДЕ мы проводили, а Европа нам такого права не давала», — сказал Ткачёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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