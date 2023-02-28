Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию
Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.
Голосование прошло сегодня в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.
Решение о переходе ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.