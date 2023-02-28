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16:11 (мск), источник: Sports.Ru

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию

Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.

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Источник: РИА "Новости"

Делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение ФШР в состав организации.

Голосование прошло сегодня в Абу-Даби. За включение ФШР проголосовали 29 делегатов, против — 1, воздержались — 6.

Решение о переходе ФШР из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF было принято наблюдательным советом организации 14 апреля 2022 года. 22 февраля совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) одобрил решение ФШР перейти в ACF.

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