Россию мощно теснят США и Индия: что ждет наши шахматы после ухода в Азию

Следующая генерация азиатов просто выдающаяся

Россия — наследница победных советских традиций и по праву является мощной шахматной державой. Знаменитая тренерская школа взрастила многих лидеров, представляющих разные страны. Например, чемпионов мира Рустама Касымджанова из Узбекистана и украинца Руслана Пономарева, а также входящего в элиту нидерландца Аниша Гири, уроженца Ленинграда. В апреле россиянин Ян Непомнящий разыграет мировую корону с китайцем Дин Лижэнем. Шансы на успех высоки и надеемся, что Яну удастся стать шахматным королем.

Но если заглянуть в будущее, то ситуация настораживает. Ведь второму в рейтинг-листе Международной шахматной федерации (FIDE) Непомнящему 32 года, а находящемуся на 12-м месте Александру Грищуку 39 лет. Конечно, мы надеемся, что все они еще не раз нас порадуют яркими успехами.

Есть, конечно, еще и 33-летний Сергей Карякин. В февральском рейтинге участник титульного матча 2016 года шел 10-м, но он отсутствует в мартовском, так как за год не сыграл ни одной партии. Однако Карякин намерен играть только под флагом России и путь в турниры ФИДЕ ему пока закрыт.

Но в современных шахматах ярко прогрессируют юные таланты из Индии, Узбекистана. Этот возраст считается почтенным. Так, четвертому в рейтинге уроженцу Ирана Алирезе Фируздже 19 лет. На 17-м месте в рейтинге находится 18-летний спортсмен из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов, на 18-м — 16-летний индиец Доммараджу Гукеш, на 24-м — 22-летний иранец Пархем Магсудлу, на 38-м и 46-м соответственно —индийцы 19-летний Арджун Эригайси и 17-летний Рамешбабу Прагнанандха.

«Идет очень сильное поколение, четыре-пять индусов, юные ребята из Узбекистана. Фирузджа очень талантлив и долго будет топовым игроком. А следующая генерация от 15 до 17−18 лет будет просто выдающейся. Гроссмейстерам из первой десятки, особенно с учетом того, что многие из них немолоды, надо быть настороже», — заявил РИА Новости 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

Российский гроссмейстер Владимир Крамник на турнире «Шахматные звезды» | Источник: пресс-служба ТРК «Vegas Crocus Hall»

Гроссмейстер не теряет надежды. «В России есть актуальные игроки высокого уровня. Я сейчас (в работе) делаю упор на игроков 10−14 лет, лучшие из них подойдут попозже. Ярких игроков в возрасте 15−18 лет у нас нет, но так бывает. Вот в Индии среди шахматистов с разницей в два года — 5−6 колоссальнейших талантов. Но это большая редкость», — отметил он.

Но и показатели россиян, родившихся в 2000 году и позднее, не в нашу пользу. Андрею Есипенко, побеждавшему чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена, 20 лет и он идет 56-м. А 23-летний Алексей Сарана — 71-м. И больше в топ-100 никого из россиян в возрасте 22 лет и моложе и нет. А юных индийцев, к примеру, в сотне четверо, американцев трое, представителей Узбекистана двое. А уроженцев Ирана, включая недавно начавшего представлять Францию Фирузджу — трое.

В юниорском февральском рейтинге FIDE Индию в топ-100 представляют 20 (!) человек, США — 15, а россиян — шесть. Причем 20-летний Арсений Нестеров — 17-й, 18-летний Рудик Маркарян — 19-й, а 16-летний Володар Мурзин — 20-й. А еще трое находятся во второй половине реестра. Не настало ли время бить тревогу?

Неудачи России временные

Президент FIDE Аркадий Дворкович считает закономерным подъем индийских шахмат и отметил в этом огромную роль Вишванатана Ананда, в 2010 году уступившего звание чемпиона мира Карлсену.

«В стране появилась целая плеяда одаренных юных гроссмейстеров, вслед за фактически единственной звездой Виши Анандом, — отметил глава FIDE. — Возникло два поколения: те, кто составлял основу сборной Индии в предыдущие 10 лет, и новая плеяда, которая гораздо больше. Они уже сейчас занимают ведущие места в детских и юниорских рейтингах. Это действительно лавинообразный эффект, связанный прежде всего с именем Ананда».

«Большинство юных дарований получают финансовую помощь от бизнеса. Они могут ездить на большое количество турниров: как нарабатывают практику, так и зарабатывают призы и поднимают рейтинги. Это совокупность факторов, которая стала драйвером такого развития», — отметил глава FIDE.

В прогрессе юниоров из Узбекистана, летом сенсационно выигравших Всемирную олимпиаду, Дворкович особо отметил роль Касымджанова, ставшего в стране первой мировой звездой.

«В Ташкенте создана великолепная академия, в которой есть все условия для совершенствования, а таланты имеют возможность ездить на международные турниры. Сочетание этих факторов с государственной поддержкой и дало результат. Ряд игроков входят в топ юниорского рейтинга, а Абдусатторов — уже среди ведущих шахматистов мира», — обратил внимание руководитель международной федерации.

В топ-100 юниоров мира мы, кроме Индии уступаем только США. Но большинство из этих ребят приехали в Америку из азиатских стран или сами, или когда-то ранее вместе с родителями.

«У нас традиционно было примерно в два раза больше юных игроков в рейтингах FIDE, — напомнил Дворкович. — Сейчас цифры уменьшились, мы отдали позиции прежде всего Индии и Узбекистану. Нужно все проанализировать и посмотрев на успехи наших юношей до 8, 10 и 12 лет, заниматься новым поколением, чтобы к 14−16 годам получить новых звезд. Я уверен, что это временная неудача. Но и конкуренция резко возросла и никто не гарантирует, что мы вернемся к цифрам, которые были. Важно в каждом поколении иметь несколько сильных игроков. Пять-шесть в каждом возрасте, и тогда будет шанс, что один-два-три, может быть, вырастут в сильных гроссмейстеров».

Все советские секреты оказались в интернете

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Старший тренер юношеской сборной России Михаил Кобалия считает, что ситуация не столь тревожна. «Юношеские шахматы у нас по-прежнему находятся на передовых позициях, — заявил РИА Новости специалист. — В то же время можно отметить, что благодаря интернету резко вырос уровень конкурентов. Если раньше многие секреты профессиональных шахмат не выходили за границы российской школы, заменившую советскую, много лет доминировавшую в мире, то теперь почти вся ранее секретная информация доступна через интернет».

Косвенным фактором взлета индийских шахмат тренер считает более низкий, чем в ряде развитых стран, средний уровень жизни. «У их коллег из ряда стран, включая Россию, гораздо больше альтернатив, которые обещают высокий и стабильный уровень жизни». Вступление в азиатскую федерацию Кобалия встретил с оптимизмом. «Шахматы в Азии на подъеме и мы должны думать о конкурентной среде для наших игроков, без этого прогрессировать гораздо сложнее», — поделился он и назвал ведущих молодых шахматистов.

«Это Андрей Есипенко, который уже имеет целый ряд успехов, включая и победы над Карлсеном. Володар Мурзин в 16 лет становился неоднократным чемпионом Европы, а недавно показал блестящий результат на Суперфинале чемпионата России, что говорит об огромном потенциале. А среди 12−13-летних ребят отмечу Савву Ветохина и Артема Ускова, они становились чемпионами мира. Семилетний Роман Шогджиев поделил первое место на первенстве мира до 8 лет, это серьезная заявка на будущее», — заверил специалист.

Провал на уровне мотивации детских тренеров

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин обратил внимание на большие проблемы в системе поощрения тренеров.

«Раньше основой для подготовки были спортивные школы. Но много лет шахматные школы были недофинансированы, прежде всего, в плане работы с одаренными ребятами. Не было механизмов, которые поощряли бы тренеров заниматься с ними. Здесь у нас полный провал, — заявил Смагин. — ФШР как может решает эту проблему, но самый массовый сегмент, спортивная школа, неожиданно в фокусе работы с талантами оказалась вне игры. И это главная причина того, что мы здесь довольно серьезно проваливаемся».

«У нас сейчас реальный спад, но создана неплохая массовая база и рывок может произойти в любой момент. Возможно, в Индии государство ставит такую задачу. А у нас, к сожалению, государство ее не ставит: подготовить какое-то количество сильных шахматистов. И ни одна общественная организация самостоятельно с такой махиной не справится. Было бы такое задание — оно было бы выполнено и перевыполнено. А так как его нет, то все идет естественным ходом», — резюмировал Смагин.