Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам
Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Он набрал 8,5 очка в 11 турах. Чемпионат проходил в Сербии.
Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам. Он набрал 8,5 очка в 11 турах. Чемпионат проходил в Сербии.
Второе и третье места заняли Кирилл Шевченко (Румыния) и Даниэль Дарда (Бельгия). Они тоже набрали 8,5 очка, но уступили по дополнительным показателям.
Международная федерация шахмат допускает россиян до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года.