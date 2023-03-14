Россиянин Алексей Сарана победил на чемпионате Европы по шахматам

Второе и третье места заняли Кирилл Шевченко (Румыния) и Даниэль Дарда (Бельгия). Они тоже набрали 8,5 очка, но уступили по дополнительным показателям.

Международная федерация шахмат допускает россиян до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе из-за ввода войск РФ на Украину в феврале 2022 года.