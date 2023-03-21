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18:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок

Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук снялись с турнира серии Гран-при в Дели. Об этом сообщается на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменки были заменены шахматистками Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии. Официальная причина снятия украинок не называется, однако агентство УНИАН связывает это решение с допуском на турнир представителей России. В Дели выступят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

22 февраля стало известно, что совет ФИДЕ разрешил России перейти в Азию. 28 февраля Федерацию шахмат России приняли в состав Азиатской шахматной федерации.

В апреле-мае 2023 года россиянин Ян Непомнящий сразится за мировую шахматную корону с китайцем Дином Лижэнем. Турнир пройдет в Астане, отечественный игрок будет выступать под нейтральным флагом. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался защищать титул.

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