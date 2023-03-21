Украинские шахматистки снялись с турнира из-за участия в нем россиянок

Спортсменки были заменены шахматистками Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии. Официальная причина снятия украинок не называется, однако агентство УНИАН связывает это решение с допуском на турнир представителей России. В Дели выступят две россиянки — Александра Горячкина и Екатерина Лагно.