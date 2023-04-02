Непомнящий сыграет за звание чемпиона мира с читером? Китаец чудом вышел в титульный матч

Участие китайского гроссмейстера Дин Лижэня в матче за звание чемпиона мира с Яном Непомнящим — это удивительное стечение обстоятельств, практически фокус. Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества.

Умалять силу Лижэня не стоит, но без фантастического везения и мгновенной реакции спортивного руководства Китая он смотрел бы матч со стороны.

Дисквалификация Карякина

Изначально Дина не было даже в восьмёрке участников турнира претендентов — китаец пробиться туда не смог. Но помог счастливый для него случай.

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Весной 2022-го ФИДЕ дисквалифицировала за политические высказывания отобравшегося по спортивному принципу Сергея Карякина. Россиянин блестяще играл на Кубке мира — 2021, добравшись до финала, и получил путёвку в кандидатский турнир. Но в апреле был наказан шестимесячным баном, срок которого распространялся и на главный турнир года.

По правилам, заменить Карякина мог гроссмейстер с наивысшим на тот момент рейтингом из числа тех, кто в кандидатский турнир пробиться не смог. Лучший рейтинг был у китайца Дин Лижэня. Но он не проходил по другому критерию: потенциальный участник претендентского на 1 мая 2022 года должен был за год сыграть не менее 30 партий с классическим контролем времени.

А китаец сыграл только четыре партии, поскольку из-за пандемии коронавируса был невыездным. И дома тоже не играл. Соответственно, заменить Карякина могли бы Левон Аронян из США или азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, но…

Марафон Дин Лижэня

Но Дин Лижэнь чуть больше чем за месяц сыграл 28 партий и в сумме с уже сыгранными ранее получилось даже больше необходимых 30.

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Он сыграл тренировочный турнир в четыре круга с участием четырёх гроссмейстеров, набрав 10,5 очка из 12 возможных. Но очки были не столь важны, как количество партий, которых за четыре круга набралось 12.

Затем Дин Лижэнь сыграл матч с соотечественником Вей И. Шесть партий с классическим контролем времени. Ну и заключительным рывком стал отборочный турнир для попадания в национальную команду на Олимпиаду-2022 и командный чемпионат Азии (скоро в этом турнире будут играть и россияне). Правда, отбираться Дин Лижэню никуда не нужно было, но это были дополнительные партии, партии, партии!

Ещё 10 партий. Вот и получилось необходимое количество.

Китаец — читер или нет?

Такой марафон для гроссмейстера высокого уровня со стороны выглядит читерством. Но давайте предположим, что на месте китайца оказался бы любой из россиян, которому для выполнения критериев не хватало бы только количества партий? Неужели в России не помогли бы своему шахматисту сыграть нужное количество? Помогли бы, что было бы совершенно правильно.

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Так что Дин Лижэнь — ни в коем случае не читер, а мастер высочайшего класса. Как ни крути, а на турнире претендентов в соперниках у него были уже не соотечественники без мотивации, а сильнейшие шахматисты мира. И из них всех только Ян Непомнящий сумел опередить китайца.

Ну, а после отказа Магнуса Карлсена от защиты титула в чемпионский матч, помимо россиянина, пробился и Дин Лижэнь. С одной стороны — очередное невероятное везение, с другой — предельная справедливость. Сильнейший шахматист, лидер мирового рейтинга отказывается играть. Кто тогда должен оспаривать титул? По логике — второй и третий шахматисты мира. По правилам — победитель и серебряный призёр турнира претендентов.

И в этот раз логика совпала с правилами.