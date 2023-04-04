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11:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин победил Карлсена в четвертьфинале шахматного турнира

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале онлайн-турнира в рамках Champions Chess Tour.

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Источник: РИА "Новости"

Матч закончился победой россиянина в армагеддоне со счетом 3−2. В полуфинале турнира по быстрым шахматам 25-летний Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Этот турнир последний для Карлсена в ранге чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец завоевал титул в 2013 году и четырежды его защищал.

Летом 2022 года Карлсен отказался от защиты, сославшись на отсутствие мотивации. Матч за звание чемпиона мира пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая между победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим и занявшим на соревновании второе место Дин Лижэнем из Китая.

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