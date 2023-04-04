Россиянин победил Карлсена в четвертьфинале шахматного турнира

Матч закончился победой россиянина в армагеддоне со счетом 3−2. В полуфинале турнира по быстрым шахматам 25-летний Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Этот турнир последний для Карлсена в ранге чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец завоевал титул в 2013 году и четырежды его защищал.