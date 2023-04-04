Россиянин победил Карлсена в четвертьфинале шахматного турнира
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале онлайн-турнира в рамках Champions Chess Tour.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россиянин Владислав Артемьев обыграл норвежца Магнуса Карлсена в четвертьфинале онлайн-турнира в рамках Champions Chess Tour.
Матч закончился победой россиянина в армагеддоне со счетом 3−2. В полуфинале турнира по быстрым шахматам 25-летний Артемьев сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Этот турнир последний для Карлсена в ранге чемпиона мира по классическим шахматам. Норвежец завоевал титул в 2013 году и четырежды его защищал.
Летом 2022 года Карлсен отказался от защиты, сославшись на отсутствие мотивации. Матч за звание чемпиона мира пройдет в Астане с 7 апреля по 1 мая между победителем турнира претендентов россиянином Яном Непомнящим и занявшим на соревновании второе место Дин Лижэнем из Китая.