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18:05 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сыграет первую партию матча за мировую шахматную корону белыми фигурами

Жеребьевка прошла в пятницу в Астане.

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Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет первую партию матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем белыми фигурами. Жеребьевка прошла в пятницу в Театре балета в Астане, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Первая партия матча будет сыграна 9 апреля, начало — 12:00 мск. Цвет был определен с помощью робота, который вытащил для Непомнящего белую фигуру.

Матч за мировую шахматную корону будет состоять из 14 партий. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.

Непомнящий обеспечил участие в матче за шахматную корону благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. В 2021 году в матче за звание чемпиона мира Непомнящий уступил Карлсену.

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