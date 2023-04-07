Непомнящий сыграет первую партию матча за мировую шахматную корону белыми фигурами
Жеребьевка прошла в пятницу в Астане.
Жеребьевка прошла в пятницу в Астане.
АСТАНА, 7 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет первую партию матча за звание чемпиона мира с китайцем Дин Лижэнем белыми фигурами. Жеребьевка прошла в пятницу в Театре балета в Астане, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Первая партия матча будет сыграна 9 апреля, начало — 12:00 мск. Цвет был определен с помощью робота, который вытащил для Непомнящего белую фигуру.
Матч за мировую шахматную корону будет состоять из 14 партий. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.
Непомнящий обеспечил участие в матче за шахматную корону благодаря победе в турнире претендентов. Дин Лижэнь занял в нем второе место, он заменит отказавшегося защищать титул чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена. В 2021 году в матче за звание чемпиона мира Непомнящий уступил Карлсену.