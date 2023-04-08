Не здоровались десять лет. Скандал в шахматах, о котором не снять кино

На самом деле скандалов в матчах за шахматную корону хватало. О противостоянии Анатолия Карпова и Виктора Корчного, полном различного рода провокаций, недавно даже сняли фильм под названием «Чемпион мира».

Но другую историю экранизировать довольно сложно. Матч россиянина Владимира Крамника и болгарина Веселина Топалова в 2006 году весь шахматный мир ждал с большим нетерпением. Дело в том, что он должен был положить конец расколу, который произошел после того, как в 1993 году россиянин Гарри Каспаров и британец Найджел Шорт отказались проводить матч за шахматную корону под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) и перешли под крыло новообразованной Профессиональной шахматной ассоциации (ПША).

Эта организация просуществовала всего три года, но Каспаров, а впоследствии и победивший его Крамник продолжали считать себя чемпионами мира по классическим шахматам. Дело в том, что исторически шахматная корона переходила только к тому, кто побеждал предыдущего чемпиона (если только он не отказывался от защиты титула сам).

FIDE же параллельно проводила свой розыгрыш, в котором побеждали по хронологии Карпов, еще один россиянин, Александр Халифман, индиец Вишванатан Ананд, украинец Руслан Пономарев, Рустам Касымджанов из Узбекистана и, наконец, Топалов. Без скандалов и здесь не обходилось. В какой-то момент FIDE приняла на вооружение нокаут-систему, в которой у действующего чемпиона мира не было никаких привилегий. Карпов, например, не согласился с изменением формата и участвовать в розыгрыше по новым правилам отказался.

Наконец, после 13-летнего перерыва усилиями тогдашнего президента FIDE и главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова удалось договориться о проведении объединительного матча между «классическим» чемпионом мира Крамником и чемпионом мира по версии FIDE Топаловым. Принимала гроссмейстеров столица Калмыкии Элиста, а призовой фонд составил 1 миллион долларов. Он делился поровну между участниками матча вне зависимости от исхода. Матч должен был состоять из 12 классических партий, в случае ничьей победителя определял тай-брейк.

Фаворитом поединка считался Крамник, имевший значительный перевес в личных встречах в классическом формате времени (10 побед против 5 поражений при 24 ничьих). И начало матча подтвердило предстартовый расклад. Российский шахматист одержал две победы в двух партиях, хотя и при далеко не безошибочной игре. Так, во второй партии Топалов имел подавляющее превосходство и несколько раз мог завершить ее в несколько ходов. Однако болгарин просмотрел выигрышные продолжения. Как не увидел легкого пути к победе и Крамник.

Третья и четвертая партии завершились вничью, после чего и разразился скандал. Менеджер Топалова Сильвио Данаилов подал заявление в оргкомитет, а также объявил в прессе, что болгарская сторона подозревает Крамника в использовании компьютерных подсказок в связи с тем, что российский гроссмейстер слишком часто ходит в туалет — единственное место в комнате отдыха, не оборудованное системами видеонаблюдения. Частоту посещения Крамником отхожего места Данаилов назвал «странной, если не подозрительной». И добавил, что Топалов откажется продолжать матч, если это заявление не будет рассмотрено.

На следующий день апелляционный комитет, состоящий из грека Георгиоса Макропулоса, кубинца Хорхе Веги и Зураба Азмайпарашвили из Грузии, удовлетворил протест стороны Топалова и постановил закрыть личные уборные обоих игроков, оставив им для пользования только один общий туалет.

В ответ на это уже Крамник выступил с протестом. В заявлении, которое огласил его менеджер Карстен Хензель, говорилось, что «комната отдыха слишком маленькая, поскольку Крамник любит прогуливаться, он использовал пространство туалета». Также сторона российского гроссмейстера подчеркивала, что во время матчей он пьет много воды. Хензель, угрожая отказом Крамника продолжать борьбу, потребовал от FIDE вернуть первоначально оговоренные условия проведения матча.

Здесь стоит упомянуть, что к 2006 году тема противостояния человека и компьютера в шахматах была окончательно закрыта. Если в 90-х еще были сомнения в том, что ЭВМ способна бороться с живым интеллектом, то поражение Каспарова в матче против компьютера Deep Blue в 1998-м навсегда все вопросы сняло. Вскоре «движки» стали использоваться для тренировок всеми шахматистами мира, но параллельно встала и проблема «читерства». Естественно, в матче Крамника и Топалова были приняты все соответствующие меры — в частности, в игровое помещение и комнаты отдыха участники проходили через металлоискатель. И, конечно же, ни в комнате Крамника, ни в его туалете ничего подозрительного не нашли.

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В ожидании рассмотрения своего протеста Крамник не явился на пятую партию матча, и ему было засчитано техническое поражение. Матч оказался под угрозой срыва. Ситуацию срочно бросился спасать Илюмжинов. Трехдневные переговоры с участниками привели к тому, что Топалов согласился на продолжение матча при первоначальных условиях. Апелляционный комитет был расформирован, однако новый состав данного органа признал, что юридических оснований отменить техническое поражение в пятой партии у него нет. Крамник заявил, что не признает Топалова чемпионом мира в случае его победы в матче, а также пригрозил судом FIDE.

Однако матч возобновили при счете 3−2 в пользу россиянина. Шестая и седьмая партии завершились вничью, затем Топалов одержал две победы подряд и вышел вперед. Крамник тут же сравнял счет, а ничьи в двух последних партиях привели к тай-брейку. Там сильнее оказался 14-й чемпион мира — 2,5−1,5.

На этом двоевластию в шахматном мире пришел конец, но не закончились попытки Топалова поставить под сомнение честность победы Крамника. Данаилов огласил данные, согласно которым ходы Крамника в 78% случаев совпадали с теми, что рекомендовала сильнейшая на тот момент шахматная программа Fritz9. На это сторона Крамника ответила, что данный показатель игры Топалова на выигранном болгарином турнире на первенство мира по нокаут-системе еще выше. А сами по себе такие цифры ничего не значат — все зависит от того, сколько компьютеру давать времени на расчет лучшего варианта.

Наконец, последним всплеском воды в унитазе стало интервью Топалова испанскому изданию АВС через несколько месяцев после окончания матча, в котором он заявил, что в потолке туалета Крамника были обнаружены сетевые кабели. Оглашать этот факт Топалов не стал якобы из опасений не получить призовые деньги или вообще не уехать из России. Болгарин также признался, что получал угрозы во время поединка и чувствовал себя некомфортно.

Владимир Крамник на пресс-конференции | Источник: РИА "Новости"

Илюмжинов на это ответил, что представители Топалова участвовали в осмотре комнаты Крамника и могли обнародовать любую информацию, тем более что скандал и так уже разразился, деньги перечислялись через швейцарский банк, а часть из них Топалов получил заранее.

Матч-реванш, на котором настаивала сторона Топалова, не состоялся, поскольку болгарскому шахматисту не удалось обеспечить необходимые гарантии призового фонда. Крамник потерял звание чемпиона мира уже в следующем году. Шахматную корону, разыгранную по двухкруговой системе с участием восьми гроссмейстеров, отобрал у него Ананд. Индиец удерживал титул до 2013 года, пока не проиграл матч норвежцу Магнусу Карлсену. Десять лет «викинг» царствовал на троне, пока это ему не наскучило. По крайней мере, это официальная причина, по которой Карлсен отказался играть в нынешнем году матч с Непомнящим.

Что до Крамника и Топалова, то российский и болгарский шахматисты не обменивались рукопожатием следующие лет десять. Это, без всяких шуток про испачканные в дерьме руки, неудивительно.

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