Матч за шахматную корону между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем стартует в воскресенье

АСТАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем стартует в воскресенье в Астане. Матч будет состоять из 14 классических партий, в случае равенства очков победитель определится на тай-брейке — шахматисты проведут партии в быстрые шахматы и при необходимости в блиц.

В июле 2022 года норвежец Магнус Карлсен, который завоевал шахматную корону в 2013 году, отказался от участия в очередном матче, сославшись на отсутствие мотивации. В связи с этим за звание 17-го чемпиона мира поспорят победитель турнира претендентов Непомнящий и занявший в этом соревновании второе место Дин Лижэнь.

Для 32-летнего Непомнящего это вторая попытка стать чемпионом мира. В 2021 году в Дубае он разгромно проиграл Карлсену (3,5:7,5), и многим казалось, что после чувствительного поражения российский шахматист уже не сможет вернуться на столь высокий уровень. Тем не менее в следующем году Непомнящий убедительно выиграл турнир претендентов, не потерпев ни одного поражения, и во второй раз подряд завоевал право участвовать в матче за шахматную корону. До него такое удавалось только советскому шахматисту Василию Смыслову (в 1953 и 1956 годах).

Непомнящий стал сильнее?

Непомнящий, по его словам, сумел извлечь уроки из неудачи в Дубае и сейчас лучше готов к матчу. «Важно, что у меня есть опыт таких матчей, но это не самое главное. Надеюсь, я стал играть сильнее по сравнению с прошлым матчем, но это не факт. Команду [с которой готовился к матчу] я не хотел бы раскрывать. Как и в жизни, все меняется — кто-то в моей команде остался с прошлого матча, кто-то пришел новый», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, предваряющей матч.

30-летний Дин Лижэнь впервые сыграет в матче за звание чемпиона мира. «Я могу стать первым китайским шахматистом — чемпионом мира, — отметил он. — Если смогу это сделать, это будет колоссальный успех. Думаю, многие в Китае будут следить за ходом матча. Я был удивлен, что Магнус отказался от матча на первенство мира и я стал участником».

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сравнил предстоящую встречу с матчем-турниром 1948 года, тогда победу одержал советский гроссмейстер Михаил Ботвинник. «Это самое важное событие в календаре FIDE, в конце матча мы узнаем имя нового чемпиона мира. В 1948 году после того, как умер Александр Алехин (четвертый чемпион мира — прим. ТАСС), FIDE организовала турнир, который выявил нового чемпиона мира. Можно провести параллели между тем и этим матчами, хотя они и условны», — отметил Дворкович.

С президентом FIDE не согласен 12-й чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов. В разговоре с ТАСС он заявил, что матч вообще не должен был проводиться и 17-м чемпионом мира должен был быть объявлен Непомнящий. «Если честно, то я вообще в изумлении. Матчи на первенство мира и правила их проведения установлены с конца XIX века. И если чемпион мира отказывался защищать титул по каким-то причинам, то победителем объявлялся выигравший турнир претендентов, — сказал Карпов. — И зачем сейчас проводится матч, я не знаю. Считаю, что Ян должен был быть объявлен чемпионом и в этом ранге уже потом играть с китайцем, без всяких плясок с бубнами».

Тренер Непомнящего Владимир Поткин в интервью ТАСС выразил уверенность, что его подопечный стал сильнее за последние два года. «Ян многому научился у Магнуса Карлсена за время матча в Дубае. Матч и подготовка к нему помогли Яну стать сильнее, — сказал Поткин. — Опыт игры с Карлсеном уже перешел из теоретической плоскости в практическую. Станет ли это преимуществом над Дин Лижэнем? Как любил говорить Михаил Ботвинник — в матче любая деталь имеет значение».

Непомнящий начнет белыми

В пятницу в Театре балета в Астане прошла церемония открытия и был представлен трофей, который достанется победителю. Также состоялась жеребьевка, во время которой игроку нужно было назвать цвет фигуры, а робот должен был вытащить одну из 180 фигур из корзины. После того, как Непомнящий выбрал белый цвет, робот одновременно вытащил две фигуры разных цветов. «Робот был близок к провалу, но он справился. Это робот-манипулятор, который способен захватывать предметы, это качественная технология мирового уровня», — рассказал ТАСС Дворкович.

Первый вице-президент FIDE, 15-й чемпион мира индиец Вишванатан Ананд в разговоре с ТАСС высказал мнение, что результаты жеребьевки не играют большого значения и преимущество Непомнящего заключается в другом. «Обычно цвет, которым шахматисты начинают, не имеет определяющего значения в ходе матча, — отметил Ананд. — Не думаю, что в этом будет преимущество Непомнящего. А вот в том, что Ян был более активен последние пару лет, есть преимущество. Дин Лижэнь из-за ситуации с коронавирусом не мог много летать и посещать турниры, мне кажется, это может стать ключевым в матче».

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал предстоящий матч важным этапом для российского гроссмейстера. «Для Яна предстоящий матч — это некая контрольная отметка, кульминация тех усилий, того большого труда, который он вложил в карьеру шахматиста, — сказал Филатов ТАСС. — Все считали, что после разгромного поражения от Карлсена в прошлом матче за корону Непомнящий не сможет справиться психологически, что он сломается. Та эмоциональная травма и то поражение, конечно, любого вывели бы из игры, но Ян справился и блестяще выиграл турнир претендентов. Сейчас у него новый шанс, и если сумеет справиться с эмоциями, то мы вправе рассчитывать на положительный результат».

Бывший тренер Непомнящего международный гроссмейстер Сергей Шипов считает, что матч не будет результативным. «Очень волнующе, есть ощущение, что у Яна хорошие шансы выиграть, но я их оценю осторожно, 51% на 49%. Призываю болельщиков не строить сверхожиданий, что будет много результативных партий — будет равная, окопная борьба. Безусловно, опыт — сын ошибок трудных — на стороне Непомнящего, и я думаю, что этот опыт поражения в матче за мировую шахматную корону было бы неплохо передать Дин Лижэню», — сказал Шипов.

Регламент матча

Призовой фонд матча составил €2 млн, победитель получит 60%, если победа будет достигнута на тай-брейке — 55%. Контроль времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го хода. Шахматисты не могут предлагать ничью до 40-го хода черных фигур. Четырнадцатая партия запланирована на 29 апреля, тай-брейк при необходимости пройдет 30 апреля. Выходные дни — 11, 14, 17, 19, 22, 25, 28 апреля. Партии будут начинаться в 12:00 мск.