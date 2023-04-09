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17:21 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в первой партии матча за мировую шахматную корону

Партия завершилась на 49-м ходу.

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Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 9 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в воскресенье белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в первой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Астане.

После первой партии счет равный — 0,5:0,5. Вторая партия пройдет 10 апреля и начнется в 12:00 мск, Непомнящий будет играть черными фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.

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