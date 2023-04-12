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15:18 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии матча за мировую шахматную корону

После трех партий счет в матче 2:1 в пользу россиянина.

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Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в понедельник в Астане.

Символический первый ход в партии сделал казахстанский космонавт Талгат Мусабаев. После трех партий счет в матче 2:1 в пользу Непомнящего. Четвертая партия пройдет 13 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

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