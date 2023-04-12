Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии матча за мировую шахматную корону

АСТАНА, 12 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в третьей партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в понедельник в Астане.