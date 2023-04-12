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19:08 (мск), источник: Vesti.kz

Шахматист выдавал себя за женщину и попался

Курьезный инцидент произошел на турнире по шахматам в Кении, сообщают Vesti.kz. Мужчина, чье имя засекретили, выдавал себя за женщину и попался.

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Источник: РИА "Новости"

По информации Chess.com, шахматист хотел провернуть аферу ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Во время партий и после них он ни с кем не разговаривал, а на вопросы отвечал в письменной форме.

Отмечается, что шахматиста выдала мужская обувь и походка. Когда его попросили предъявить документ, удостоверяющий личность, мошенник признался в обмане. С его слов, он пошел на обман, так как нуждался в деньгах. В итоге мужчину дисквалифицировали. Он ожидает дисциплинарного взыскания.

Призовой фонд женского турнира в Кении составлял 3815 долларов. Шахматист успел одержать победу над бывшей чемпионкой Кении Глорией Джумбой и лучшей шахматисткой Уганды Ампайрой Шакирой.

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