Шахматист выдавал себя за женщину и попался

По информации Chess.com, шахматист хотел провернуть аферу ради победы на турнире и получения призовых. Мошенник притворился мусульманкой и надел никаб, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Во время партий и после них он ни с кем не разговаривал, а на вопросы отвечал в письменной форме.