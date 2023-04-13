Бунтарь и гений: как Каспаров обошел Карпова и бился с компьютером

Знаковые встречи

Каспаров в семь лет записался в секцию Дворца пионеров. Интересно, что одно время в одном кружке с ним играл и бывший старше него отец другого известного азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова.

Гроссмейстер в интервью РИА Новости так передал воспоминания отца: «Уже тогда Гарри блистал. Безусловно, он гений шахмат. Гейдар Алиев (в то время глава Азербайджана) ему во многом помог, но, к сожалению, Каспаров это не оценил. У него был колоссальный талант, он всегда блистал вариантами и просто жил шахматами с утра и до ночи — ходы, партии, идеи. Хорошая память и сумасшедшая эрудиция, он с детства все впитывал».

Южанин в десять лет прошел отбор в школу первого советского чемпиона мира Михаила Ботвинника. А в 12 в сеансе одновременной игры встретился с чемпионом мира Карповым и проиграл. Однако также в сеансе с будущим претендентом на титул Виктором Корчным добился почетной ничьи.

В 16 лет он в дебютном чемпионате СССР разделил третье-четвертое места. Через год он стал гроссмейстером, выиграл юниорский чемпионат мира и в составе сборной страны Всемирную шахматную Олимпиаду. А в 1981 году в возрасте 18 лет разделил со Львом Псахисом победу в чемпионате СССР.

Матча с Карповым могло не быть

Прорыв одаренного шахматиста в мировую элиту был стремительным. В 1982 году Каспаров первенствует на межзональном турнире, затем успешно выступает на второй доске в победной Всемирной олимпиаде (выиграв, к слову, у представлявшего Швейцарию Корчного) и впервые становится обладателем шахматного «Оскара» (приза лучшему гроссмейстера года). Впоследствии Гарри добавит в свою коллекцию наград еще десять таких статуэток.

В полуфинальном матче претендентов советского гроссмейстера ждал Корчной, ранее дважды проигравший в титульных поединках за корону Карпову — в эпичной битве в 1978 году и почти без шансов в 1981. Сейчас это уже забылось, но ведь Карпов и Каспаров могли в 1984 году вообще не встретиться в матче, давшем начало многолетней феерии.

Дело в том, что руководство Шахматной Федерации СССР в 1983 году отказалось от матча Каспарова с Корчным в Пасадене (США), мотивировав это проблемами с обеспечением безопасности. Хотя основной мотив был прозрачен: нежелание вновь встречаться за доской с опальным беженцем из Советского Союза. Гарри засчитали поражение, и Корчной должен был оспорить путевку на третий (!) подряд матч с Карповым с венгром Золтаном Рибли, на поединок с которым из СССР не отпустили Василия Смыслова.

Спасением для Каспарова стал кандидат в члены ЦК КПСС Гейдар Алиев. Он убедил правительство СССР дать «добро» на матч с Корчным. Это стоило Советскому Союзу огромного денежного штрафа, выплаченного Международной федерации шахмат (FIDE). Но игра вышла шикарной — Каспаров сначала досрочно победил Корчного (7−4), а затем в финале Смыслова (8,5−4,5). И в 21 год вышел на чемпиона мира.

Ни до, ни после

Прошло уже почти сорок лет с первого матча между гениальными шахматистами, сыгравшими затем еще четыре поединка за мировую корону. Ничего подобного не было ни до их встреч, ни позднее. И первый закончился грандиозным скандалом. После девяти партий Карпов выигрывал со счетом 4−0 в матче до шести побед, после 27-й 5−0 и ему оставался лишь шаг до успеха. Но все вдруг перевернулось: претендент одержал одну победу, а затем две подряд, в 47-й и 48-й.

Накал борьбы достиг предела, но внезапно президент FIDE Флоренсио Кампоманес прекратил матч, назвав причиной заботой о здоровье шахматистов. Спустя почти полгода после начала игры. Разочарованными остались оба: чемпион мира фактором более близкой победы, а оппонент — тем, что поймал свою игру и кураж.

Второй поединок начался в сентябре 1985 года и завершился триумфом Каспарова (13−11), в 22,5 года ставшего самым молодым чемпионом мира. А спустя год бакинец с минимальным перевесом выиграл у соперника и матч-реванш (12,5−11,5). Четвертая встреча состоялась в 1987 году и Карпов едва не вернулся на трон. Перед последней партией он вел в счете, его устраивала ничья, но Каспаров добился победы и при ничейном результате (12−12) сохранил титул чемпиона мира.

Заключительный аккорд в противостоянии двух великих «К» был сыгран в конце 1990 года в Нью-Йорке. Причем дебют матча неожиданно получил политическую окраску: Анатолий Евгеньевич привычно играл под флагом СССР, а Гарри Кимович начал встречу под российским «триколором». Но последовал скандал и после четырех поединков флаги убрали. Итог — победа более молодого игрока со счетом 12,5−11,5.

После завершения великой эпопеи Каспаров не раз строптиво шел вразрез с политикой FIDE. В 1993 году он основал Профессиональную шахматную ассоциацию (ПША), после чего федерация лишила его звания чемпиона мира. И длительное время звание чемпиона мира разыгрывались по версии ПША и FIDE. По линии ПША Каспаров в 1993 году выиграл титульный матч у англичанина Найджела Шорта (12,5−7,5), а в 1995 году нанес поражение индийцу Вишванатану Ананду (10,5−7,5).

В 1998 году Каспаров создал новую организацию — Всемирный шахматный совет, также альтернативную FIDE. И даже был почти проведен мини-цикл матчей за звание чемпиона мира, но на финал между Каспаровым и уроженцем Риги Алексеем Шировым средств не нашлось.

В последующие годы Каспаров ярко и убедительно выиграл ряд супертурниров и добился наивысшего рейтинга в мире — 2851 балла. Лишь спустя годы его превзошел Карлсен. Но в 2000 Гарри довольно неожиданно лишился чемпионского титула, уступив россиянину Владимиру Крамнику (6,5−8,5).

В те годы гроссмейстер всерьез изучал возможности искусственного интеллекта и сыграл несколько матчей с лучшими шахматными компьютерами мира. В 1996 году Каспаров выиграл матч у одной из ведущих программ со счетом 4:2. Однако год спустя уступил ей же (2,5−3,5), а в 2003 уже с другой программой сыграл вничью (3−3).

А в марте 2005 года гений внезапно объявил о завершении спортивной карьеры, после выигрыша элитного турнира в Испании. Каспаров обосновал решение отсутствием мотивации, желанием писать шахматные книги и уходом в политику. Но в 2014 году вновь подтвердил свои многогранные амбиции, бросив вызов на выборах президенту FIDE Кирсану Илюмжинову. Причем кандидат баллотировался от Хорватии, но проиграл.

Каспаров в 2016 году прервал полосу шахматного забвения, сыграв в блицтурнире в США, а в последующие годы изредка выступал в соревнованиях по быстрым шахматам и блицу. Но без особого успеха, пришло время других гениев. Но Гарри Кимович по-прежнему остается легендой шахмат, на партиях которого выросли многие известные гроссмейстеры.

Много взял у Карпова

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает Каспарова яркой личностью.

«Гарик — гений шахмат и яркий комбинационный шахматист. С огромным количеством собственных идей в дебютах. А матчи с Карповым научили его терпению и умению защищать чуть худшие позиции. Он и сам отмечал, что Карпов оказался одним из лучших его тренеров. После матчей он очень прибавил в игре в эндшпиле и стал универсалом. Если раньше он практически всегда стремился к инициативе и атакам, то, когда стал чемпионом мира и доминировал, превратился в настоящего универсала. Не случайно в те десять лет его называли “Великий и ужасный”, потому что всех разносил в пух и прах», — подчеркнул гроссмейстер.

«Гарри всегда много работал над дебютами и виртуозно разыгрывал “сицилианку”. Но и в многих других дебютах он оставил яркий след: об одном только противостоянии с Карповым в “испанке” можно написать несколько книг. И его выделяет тяга к глубокой аналитике, не случайно одной из самых известных и популярных стала написанная Гарри трилогия о чемпионах мира. Это колоссальный академический труд, это один из лучших в истории шахмат. У него все в шахматах развито очень глубоко, и он имеет какой-то базис, который он сам и развивает, он очень разносторонен», — добавил Смагин.

Решение Каспарова об уходе по истечении времени выглядит и разумным и своевременным, считает специалист. 13-й чемпион мира дал толчок огромному количеству игроков, которые были при нем в тени — например, Вишванатану Ананду.

«Я раньше называл Гарри Каспарова номером один в мире за всю историю шахмат. Но Магнус Карлсен его потихонечку догнал. И сейчас они, наверное, номер один и номер два», — заявил РИА Новости гроссмейстер Александр Грищук.

Автор: Олег Богатов