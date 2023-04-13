Ян Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

АСТАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четверг черными фигурами уступил китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

После четырех партий счет в матче, который проходит в Астане, стал равным — 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour («Гранд чесс тур») 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).