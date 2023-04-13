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16:06 (мск), источник: ТАСС

Ян Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам

После четырех партий счет в матче стал 2:2.

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Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 13 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четверг черными фигурами уступил китайцу Дин Лижэню в четвертой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

После четырех партий счет в матче, который проходит в Астане, стал равным — 2:2. Пятая партия пройдет 15 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour («Гранд чесс тур») 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход с 61-го. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля. На тай-брейке партии пройдут с укороченным контролем времени.

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