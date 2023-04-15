Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за мировую шахматную корону

АСТАНА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в субботу в Астане.

После пяти партий счет в матче 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет черными фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).