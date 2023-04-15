Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Реймс
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Краснодар-2
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Реал Сосьедад
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Челси
Брайтон
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Фулхэм
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Кристал Пэлас
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Борнмут
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вулверхэмптон
Брентфорд
20
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Велес
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Торпедо
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Верона
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Лестер
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Боруссия Д
33
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Краснодар
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Милан
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Шинник
30
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Реал
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Химки
00
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Пари Нижний Новгород
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Родина
Динамо Мх
20
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Акрон
00
Футбол. Первый дивизион
11:30
Енисей
Балтика
11
Все события
17:13 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий обыграл Дин Лижэня в пятой партии матча за мировую шахматную корону

Счет в матче стал 3:2 в пользу россиянина.

Наверх
Источник: Reuters

АСТАНА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл китайца Дин Лижэня в пятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча прошла в субботу в Астане.

После пяти партий счет в матче 3:2 в пользу Непомнящего. Шестая партия пройдет 16 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет черными фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).

Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля. На тай-брейке партии пройдут с укороченным контролем времени.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Норвежцы отреагировали на рекомендации МОК по допуску россиян
Вяльбе: буду убеждать своих спортсменов, что мы не должны быть предателями родины
Фоторепортажи
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь