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16:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий черными проиграл Дин Лижэню в шестой партии

АСТАНА, 16 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл китайцу Дин Лижэню в шестой партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Астане.

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Источник: РИА "Новости"

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 44-м ходу. Счет в противостоянии стал 3−3. Седьмая партия состоится во вторник, россиянин будет играть белыми.

Непомнящий стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году. Так как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место Дин Лижэнь.

Непомнящему 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних розыгрышей турнира претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5−7,5).

Победителем матча станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро, он будет распределен между победителем и проигравшим в соотношении 60% на 40%, однако, если чемпион определится на тай-брейке, он получит 55% от суммы, а побежденный — 45%.

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