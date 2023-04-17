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10:50 (мск), источник: ТАСС

Карпов: Матч Непомнящего и Дин Лижэня за шахматную корону складывается по-боевому

После шести партий счет в матче равный — 3:3.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем проходит результативно и должен быть интересен зрителям. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал 12-й чемпион мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

Матч за звание чемпиона мира проходит в Астане. После шести партий счет равный — 3:3.

«Только две партии из шести закончились вничью, так что матч складывается по-боевому — зрителям, которые следят за партиями, должно быть интересно, — сказал Карпов. — Хотя, мы, российские болельщики, конечно, переживаем за своего, за Непомнящего».

Седьмая партия пройдет 18 апреля и начнется в 12:00 мск. Непомнящий сыграет белыми фигурами. Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае равенства очков победитель определится на тай-брейке, который пройдет 30 апреля. На тай-брейке партии пройдут с укороченным контролем времени.

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