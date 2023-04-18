Шипов считает, что матч за мировую шахматную корону похож на ковбойские перестрелки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь так часто обмениваются победами, что матч за мировую шахматную корону стал напоминать ковбойские перестрелки. Такое мнение ТАСС во вторник высказал бывший тренер Непомнящего, международный гроссмейстер Сергей Шипов.

«Матч развивается очень странно, непредсказуемо, удивляет, что шахматисты играют настолько открыто, — сказал Шипов. — Ян даже не делает попыток как-то “подсушить” игру, стабилизировать ее, играет, как играется, и получается, что сам забивает и сопернику дает это сделать. Зрителям это нравится, они получают от этого эмоции. Ян пока недостаточно грамотно использует время, играет гениально, быстро, но иногда упускает критические позиции, в которых все можно изменить».

«Матч стал напоминать ковбойские перестрелки. Не знаю, сколько они будут продолжаться, но вечно это длиться не может, и я думаю, кто-то начнет проигрывать все подряд. Силы у людей не беспредельные, нервная система тоже. Очень опасная игра, и Ян в ней сильно рискует», — добавил собеседник агентства.