Непомнящий выиграл седьмую партию матча за титул чемпиона мира

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Партия завершилась на 37-м ходу. После седьмой партии россиянин повел в счете — 4:3.

Следующая партия матча, который проходит в Астане, состоится 20 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.