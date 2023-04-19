Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
АЗ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Юнион
Байер
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Ницца
Базель
Хоккей. НХЛ
21.04
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Лос-Анджелес
42
Хоккей. НХЛ
21.04
Нью-Джерси
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Миннесота
73
Хоккей. НХЛ
02:30
Бостон
Флорида
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Айлендерс
ОТ
43
Все события
19 апреля, источник: Vesti.kz

17-летняя казахстанка сенсационно выиграла у четырехкратной чемпионки мира по шахматам

17-летняя казахстанская шахматистка Меруерт Камалиденова сотворила сенсацию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: chessnews.info

Она одержала победу над четырехкратной чемпионкой мира и лидером мирового рейтинга ФИДЕ Хоу Ифань.

Еще одной заметной участницей международных соревнований стала казахстанка Алуа Нурманова, которая победила в 11 матчах, потерпела четыре поражения и сыграла вничью один раз.

Турнир женских сборных по шахматам завершился в Астане. Сборная Казахстана уступила сборной мира со счетом 55:73. Турнир проходил в рамках матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Команды соревновались в рапиде в первые два дня, а в третий день играли в блиц. Общий призовой фонд матча женских сборных составил 50 тысяч долларов.

Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь