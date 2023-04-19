17-летняя казахстанка сенсационно выиграла у четырехкратной чемпионки мира по шахматам

Еще одной заметной участницей международных соревнований стала казахстанка Алуа Нурманова, которая победила в 11 матчах, потерпела четыре поражения и сыграла вничью один раз.

Турнир женских сборных по шахматам завершился в Астане. Сборная Казахстана уступила сборной мира со счетом 55:73. Турнир проходил в рамках матча за звание чемпиона мира по классическим шахматам между Яном Непомнящим и Дином Лижэнем. Команды соревновались в рапиде в первые два дня, а в третий день играли в блиц. Общий призовой фонд матча женских сборных составил 50 тысяч долларов.