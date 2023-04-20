Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в восьмой партии матча за мировую шахматную корону

АСТАНА, 20 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четверг черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в восьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

После восьмой партии счет в матче, который проходит в Астане, стал 4,5:3,5 в пользу Непомнящего. Девятая партия пройдет 21 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет белыми фигурами.