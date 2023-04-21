Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнем в девятой партии матча за мировую шахматную корону

АСТАНА, 21 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в пятницу белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Для начала девятой партии шахматисты избрали берлинский вариант испанской партии. К восьмому ходу гроссмейстеры отклонились от заготовок, и на доске сформировалась позиция, прежде не фиксировавшаяся в матчах за мировую корону. Дебют завершился не лучшим образом для Непомнящего, россиянин не сумел завладеть инициативой. Тем не менее по ходу партии ни один из претендентов не мог завладеть большим преимуществом. Непомнящий и Дин Лижэнь согласились на ничью на 82-м ходу.

После девятой партии счет в матче, который проходит в Астане, стал 5:4 в пользу Непомнящего. 10-я партия пройдет 23 апреля и начнется в 12:00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был играть с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020). Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).