Непомнящий сыграл вничью в десятой партии матча за шахматную корону

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 45-м ходу. Шахматисты доиграли до голых королей. Счет в противостоянии стал 5,5−4,5. 11-я партия состоится в понедельник, россиянин будет играть белыми.

Непомнящий стал кандидатом на обладание шахматной короной после победы в турнире претендентов в 2022 году. Так как действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался защищать свой титул, соперником Непомнящего стал занявший в турнире претендентов второе место Дин Лижэнь.

Непомнящему 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), 30-летний Дин Лижэнь — третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних турниров претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5−7,5).

Победителем матча станет игрок, который первым наберет как минимум 7,5 очка. Всего запланировано 14 партий с классическим контролем времени, после каждых двух партий предусмотрен день отдыха. В случае ничейного результата после 14 партий победителя выявит тай-брейк.