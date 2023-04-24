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14:15 (мск), источник: ТАСС

Непомнящий и Дин Лижэнь в четвертый раз подряд сыграли вничью в матче за шахматную корону

Россиянин после 11 партий лидирует со счетом 6:5.

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Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 24 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в понедельник белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 11-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Астане.

Непомнящий лидирует по итогам 11 партий со счетом 6:5. Следующая партия пройдет 26 апреля, начало — 12:00 мск. Россиянин сыграет черными фигурами.

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