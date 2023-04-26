Пешка и спешка. Непомнящий одним ходом лишил себя шансов на досрочный титул
Двенадцатую партию матча за звание чемпиона мира в Астане все ожидали с особым предвкушением.
Двенадцатую партию матча за звание чемпиона мира в Астане все ожидали с особым предвкушением.
Дин Лижэнь играл свою предпоследнюю встречу белыми фигурами и был обязан делать ставку на победу, уступая в счете.
Россиянин первым занял место за игровым столом. Он чувствовал себя вполне комфортно, немного покрутился на стуле и стал ожидать соперника. Тот появился чуть позже и был привычно сосредоточен.
Право сделать символический первый ход выпало казахстанскому исполнителю Димашу Кудайбергену.
Партия развивалась по дебютным канонам, но на шестом ходу Ян взялся за слона и вместо привычного хода на g4, поставил фигуру на d7. Комментаторы были озадачены — на таком уровне раньше так не играли. Удивлен был, похоже, и Дин Лижэнь, потому что китаец не выбрал сильнейшее продолжение. А Непомнящий следующим ходом все же отправил офицера на g4.
Любопытную версию высказал Фабиано Каруана, в 2018 году игравший чемпионский матч с норвежцем Магнусом Карлсеном. Американец посчитал, что Ян, начав движение, внезапно захотел чихнуть, рука дрогнула, что и привело к таким маршрутам слона.
Возможно, это было сделано специально, чтобы спутать сопернику дебютную подготовку. Как показало развитие событий, Дин Лижэнь действительно был сбит с толку, по большому счету ничего не выжав из подаренного ему лишнего темпа.
Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович после партии так прокомментировал РИА Новости данный ход: «Это нормальная идея. Дин Лижэнь сказал, что для него это плюс темп, но темп на этой стадии, видимо, не очень важен. Как я понимаю, идея Яна заключалась в том, чтобы вывести соперника на свою дебютную подготовку. И ему это удалось».
А Непомнящий на пресс-конференции был краток: «Это часть подготовки. По крайней мере, итогами дебюта я был доволен».
А дальше возник сценарий из второй партии. Тогда Дин Лижэнь вскрыл для соперника линию g, по которой Непомнящий провел красивую разящую атаку. В среду такие идеи черных тоже витали в воздухе и Ян расположил фигуры на полуоткрытой линии, а коня на h5. Черные стояли крепко и потихоньку накапливали позиционные плюсики. А после 20-го хода стало ясно, что россиянин перехватил инициативу и играет уже на победу.
Китаец попробовал вскрыть игру, однако черные смогли нейтрализовать замыслы белых. Но ряд движений пешек привел к активизации белого ферзя, а Непомнящий начал играть быстро. Оба оппонента действовали небезупречно, но в один момент позиция с лишней пешкой у черных превратилась в структуру, где совсем не лишний пехотинец был уже у белых. И в нервной концовке россиянин резко сыграл под себя, двинув на два поля пешку f. Дин Лижэнь ответил практически сразу — ход ладьей вел к очевидному выигрышу.
На Яна, вернувшегося за стол из комнаты отдыха, после этого было больно смотреть. Даже не умеющие читать по губам люди прекрасно понимали его эмоции. Непомнящий долго приходил в себя, словно не веря в то, что еще ход назад на доске была совсем другая позиция. А вскоре был вынужден сдать партию, на 36-м ходу. Партию, которая так хорошо для него складывалась. И в случае победы корона уже практически была в его руках.
«Партия из почти выигранной для Яна превратилась в проигранную буквально за два хода. Сначала позиция почти выравнялась, у белых было чуть-чуть лучше, а потом последовал просто зевок (ход пешкой f5). Я не знаю, чем это вызвано, но очевидно, что сказывается нервный стресс на игре обоих шахматистов», — сказал РИА Новости Дворкович.
«Все произошло буквально за два хода, они были сделаны слишком быстро. Но это стиль Яна, он такой и этим хорош. Но иногда это приводит к ошибкам. Он старается играть агрессивно, но иногда делает это максимально быстро. С учетом его рейтинга в большинстве случаев он прав, но иногда оказывается неправ», — добавил президент FIDE.
Счет в поединке стал равным — 6−6. 13-я партия будет сыграна в пятницу, белые фигуры будут у Непомнящего.