Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча за шахматную корону

АСТАНА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в четверг белыми фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Астане.

Для дебюта Непомнящий и Дин Лижэнь выбрали уже привычную испанскую партию. Российский гроссмейстер с самого начала пытался захватить инициативу, но Дин Лижэнь оказался готов к домашним заготовкам Непомнящего. Дебют завершился в равных позициях, а в дальнейшем уже китаец оказывал давление. Тем не менее оба гроссмейстера обошлись без критических ошибок, партия завершилась на 40-м ходу без лишней остроты.

По итогам 13 партий счет равный — 6,5:6,5. Заключительная партия пройдет 29 апреля, Непомнящий сыграет черными фигурами.

В матче за мировую шахматную корону Непомнящий, выигравший турнир претендентов в 2022 году, должен был встретиться с Магнусом Карлсеном, однако норвежец отказался от защиты титула. Карлсена заменил Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Непомнящему 32 года, он во второй раз играет в матче за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020). Дин Лижэню 30 лет, он стал победителем Grand Chess Tour («Гранд чесс тур») 2019 года и трижды выигрывал чемпионат Китая (2009, 2011, 2012).