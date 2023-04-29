Карлсен оценил матч Непомнящего и Лижэня за титул чемпиона мира

«Захватывающий матч между двумя очень сильными игроками, но это еще не значит, что они лучшие в мире», — заявил Карлсен.

27 апреля Непомнящий и Лижэнь сыграли вничью в 13-й партии матча. Встреча завершилась на 39-м ходу. Счет вновь стал равным — 6,5:6,5.

Следующая партия матча, которая может стать решающей, состоится 29 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.