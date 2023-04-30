Как будет играться тай-брейк между русским шахматистом Непомнящим и Дин Лижэнем. Рассказываем о правилах
Объясняем тонкости.
Объясняем тонкости.
В Матче за звание нового чемпиона мира закончился марафон из классических шахмат, победителя не выявивший — 7:7. Через несколько часов Яна Непомнящего и Дин Лижэня ждет тай-брейк, который рискует затянуться на весь день.
Итак, все возможные попытки определить 17-го чемпиона мира (жеребьевка — перед каждой стадией, согласно первой белыми начинает Дин):
«Это правило очень странное, — комментирует возможную развязку экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий. — Допустим, шахматисты заканчивают и быстрые шахматы, и блиц с равным счетом. Тогда человек, имеющий белый цвет в первой партии 3+2, получает заметное преимущество. В блице право сделать первый ход, пожалуй, даже более значимо, чем в классике. То есть ключевым этапом поединка становится жеребьевка.
Но я думаю, что до этой партии просто не дойдет. Скорее всего, у кого-то не выдержат нервы, и Матч закончится раньше. С другой стороны, за эти три недели уже столько было безумных поворотов, что, наверное, не исключен и такой финал. Объяснить, почему регламент такой странный, у меня не получится, это действительно какой-то абсурд».
Тай-брейк стартует 30 апреля в 12:00 по Москве, Ян начинает черными. Ну, и финансовый вопрос: чемпион получит 1,1 млн евро, проигравший — 0,9 млн евро.