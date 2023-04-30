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10:28 (мск), источник: Sport24

Как будет играться тай-брейк между русским шахматистом Непомнящим и Дин Лижэнем. Рассказываем о правилах

Объясняем тонкости.

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Источник: Reuters

В Матче за звание нового чемпиона мира закончился марафон из классических шахмат, победителя не выявивший — 7:7. Через несколько часов Яна Непомнящего и Дин Лижэня ждет тай-брейк, который рискует затянуться на весь день.

Итак, все возможные попытки определить 17-го чемпиона мира (жеребьевка — перед каждой стадией, согласно первой белыми начинает Дин):

  • Четыре партии с 25 минутами на часах и 10-секундным добавлением после каждого хода.
  • В случае равенства Яну и Дину дадут две партии с контролем 5 минут+3 сек. Равный счет — играют еще две аналогичные.
  • Если же равенство сохраняется, наступает довольно спорный момент — с контролем 3 минуты+2 сек.; чемпион определится после первой же победы. То есть после абсолютно равной игры претендент может остаться без титула из-за всего одной оплошности, не имея шанса отыграться.

«Это правило очень странное, — комментирует возможную развязку экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий. — Допустим, шахматисты заканчивают и быстрые шахматы, и блиц с равным счетом. Тогда человек, имеющий белый цвет в первой партии 3+2, получает заметное преимущество. В блице право сделать первый ход, пожалуй, даже более значимо, чем в классике. То есть ключевым этапом поединка становится жеребьевка.

Но я думаю, что до этой партии просто не дойдет. Скорее всего, у кого-то не выдержат нервы, и Матч закончится раньше. С другой стороны, за эти три недели уже столько было безумных поворотов, что, наверное, не исключен и такой финал. Объяснить, почему регламент такой странный, у меня не получится, это действительно какой-то абсурд».

Источник: Reuters

Тай-брейк стартует 30 апреля в 12:00 по Москве, Ян начинает черными. Ну, и финансовый вопрос: чемпион получит 1,1 млн евро, проигравший — 0,9 млн евро.

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