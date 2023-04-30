Как будет играться тай-брейк между русским шахматистом Непомнящим и Дин Лижэнем. Рассказываем о правилах

«Это правило очень странное, — комментирует возможную развязку экс-руководитель онлайн-комиссии FIDE Илья Городецкий. — Допустим, шахматисты заканчивают и быстрые шахматы, и блиц с равным счетом. Тогда человек, имеющий белый цвет в первой партии 3+2, получает заметное преимущество. В блице право сделать первый ход, пожалуй, даже более значимо, чем в классике. То есть ключевым этапом поединка становится жеребьевка.



Но я думаю, что до этой партии просто не дойдет. Скорее всего, у кого-то не выдержат нервы, и Матч закончится раньше. С другой стороны, за эти три недели уже столько было безумных поворотов, что, наверное, не исключен и такой финал. Объяснить, почему регламент такой странный, у меня не получится, это действительно какой-то абсурд».