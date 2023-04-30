Дин Лижэнь победил Непомнящего и стал чемпионом мира по шахматам

АСТАНА, 30 апр — РИА Новости. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке матча за шахматную корону и стал 17-м чемпионом мира.

Шахматисты не сумели выявить чемпиона по итогам 14 партий с классическим контролем времени (7−7), после чего противостояние продолжилось на тай-брейке. Первые три партии в рапиде завершились вничью, в четвертой партии Дин Лижэнь одержал победу черными фигурами после 68 ходов и выиграл тай-брейк со счетом 2,5−1,5.

Непомнящий завоевал право на титульный матч с чемпионом мира Магнусом Карлсеном после победы в 2022 году на турнире претендентов. Однако норвежец летом прошлого года отказался от защиты звания, соперником россиянина стал Дин Лижэнь, занявший второе место на турнире претендентов.

Дин Лижэню 30 лет, первоначально он не должен был сыграть на турнире претендентов, но получил право на участие из-за дисквалификации за поддержку СВО россиянина Сергея Карякина.

Непомнящему 32 года, россиянин с 2795 очками идет вторым в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), Дин Лижэнь — третьим (2788). Россиянин является победителем двух последних розыгрышей турнира претендентов, в 2021 году он проиграл в матче за шахматную корону Карлсену (3,5−7,5).