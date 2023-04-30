Шахматная корона отправляется в Китай, Непомнящий — в турнир претендентов

Ян Непомнящий проиграл матч за мировую шахматную корону Дин Лижэню на тай-брейке. Первые три партии в рапид закончились вничью, а в четвертой наш шахматист имел более выгодную позицию, но перемудрил в энлдшпиле, и в итоге был вынужден сдаться. Очень обидная развязка для россиянина, который, больше заслуживал стать чемпионом мира по ходу этого цикла. Но спорт есть спорт. Лижэнь стал первым чемпионом мира из Китая, золотыми буквами вписав свое имя в историю.

Частые тай-брейки

В последние годы судьба шахматной короны часто решалась на тай-брейке. В 2006 году Владимир Крамник выиграл в «дополнительное время» у Веселина Топалова в знаменитом объединительном матче в Элисте. Первая партия в быстрые шахматы завершилась вничью, вторую выиграл Крамник, третью — Топалов, а решающая четвертая вновь осталась за россиянином. Впрочем, если бы не история с туалетным скандалом, то Крамник, вероятно, выиграл бы в классику.

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Спустя шесть лет в Москве до тай-брейка доигрались Виши Ананд и Борис Гельфанд. В первой партии острая борьба привела к ничьей. Во второй Гельфанд в приблизительно равной позиции попал в цейтнот (18 секунд против 4,5 минут у Ананда) и уже в эндшпиле, который был вполне ничейным, допустил фатальную ошибку и проиграл. В третьей и четвертой партии израильтянин получал гораздо более лучшую позицию, но из-за недостатка времени не смог превратить свои шансы во что-то реальное. В итоге две ничьих, которые позволили Ананду победить и сохранить чемпионский титул.

В 2016 и 2018 Магнус Карлсен доказывал, что он объективно сильнее играет в шахматы с быстрым контролем, легко победив Сергея Карякина в Нью-Йорке и Фабиано Каруана в Лондоне. В 2023 году за 14 партий в классику чемпиона мира не смогли определить Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Россиянин и китаец сыграли шесть (!) результативных партий в Астане (какой же точный прогноз перед матчем «СЭ» дал Петр Свидлер). Последний раз такая результативность была как раз в противостоянии Крамника и Топалова 17 лет назад.

Интересно, что Крамник оставался последним чемпионом мира из России (потерял ее в 2008 году, уступив Ананду в Бонне). Так что у Непомнящего был хороший шанс вернуть корону в Россию.

Рекордная ничейная серия

Перед началом тай-брейка практически все эксперты говорили, что у Яна есть преимущество над Дином в быстрые шахматы. Это подкреплялось несколькими весомыми аргументами. В последние годы Дин очень мало играл в рапид. Непомнящий же имел постоянную игровую практику, не пропускал традиционные декабрьские чемпионаты мира по рапиду и блицу, регулярно принимал участие в представительных онлайн-турнирах. В самом же матче Лижэнь несколько раз попадал в жесткие цейтноты. В быстрые шахматы, учитывая фирменную молниеносную игру Непомнящего, это было практически неминуемо. Наконец, в заключительной 14-й партии в классику россиянин играл с позиции силы черными, заставив соперника потратить очень много сил. Причем перед тай-брейком шахматисты не получили выходной день.

Но все-таки Х-фактором все называли психологическую неустойчивость: «Победит тот, у кого нервы будут покрепче», — заявил «СЭ» тренер сборной России Сергей Рублевский. Также эксперт подчеркнул, что до блица дело не дойдет — все решится в четырех партиях в рапид (с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода).

Хотя первые две партии оказались такими цепкими, что вновь возникло ощущение, что в столице Казахстана дело затянется до позднего вечера. В первой — у обоих были шансы на успех. Дин получил позиционный перевес после выхода из дебюта, но почти сразу же зевнул тактическую идею от Непомнящего. После чего уже китайцу пришлось находить точные пути для спасения. Ян, судя по разобранным вариантам, мог создать куда больше проблем, но не найдя первую линию компьютера, работал, скорее, от ничьи, и в итоге форсировал мировую вечным шахом.

Следом Ян здорово разыграл уже превычную «испанку». После дебютного попадания, казалось, Дину придется пережить куда больше тяжелых минут и ходов, но китаец отделался легким испугом. Ян своими же руками разменял почти все фигуры, после чего играть на победу стало нечем. Так что каждый из соперников сумел получить в первой половине тай-брейка приличный перевес за белых, но достаточно быстро его разбазарить.

В третьей партии Лижэнь решил удивить оппонента каталонским началом без d4 (так в чемпионских матчах играл Крамник). После десятого хода Непомнящий даже решил сходить в комнату отдыха, хотя, казалось, что в быстром контроле такого уже не будет. Впрочем, Ян оставался вне доски чуть более минуты, а вернувшись сделал несколько аккуратных ходов. Дин не нашел никакого перевеса, видимо, забыв свой план. Вскоре соперники вновь согласились на ничью: 1,5 — 1:5. Еще никогда тай-брейк в матче за звание чемпиона мира не начинался с трех ничьих. Удивительно, что он случился в таком сверхрезультативном сражении.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WkwVXg9a_i0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кровавая» развязка

В заключительной партии в контроле 25 + 10 Ян не стал ничего менять. Второй раз на этом тай-брейке была разыграна «Испанская партия». И после серии взаимных неточностей на доске возникла позиция на три результата. Трехнедельная матчевая эпопея могла завершиться буквально в любую минуту. Сначала компьютер показывал преимущество в одну пешку у Лижэня, но на 28 ходу небольшой перевес получил уже Непомнящий. И тут завязалась сверхплотная игра, с обоюдоострой борьбой.

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И в какой-то момент Ян перемудрил. Загнал себя в жесткий валидольный цейтнот и был вынужден сдаться на 68 ходу. Один ход в концовке был спасительным, но Непомнящий его не нашел.

Удача же Дина в этом чемпионском цикле продолжилась. Сначала он не должен был играть в турнире претендентов-2022, но попал туда после странно дисквалификации Сергея Карякина. Затем не смог отобраться на матч, но попал туда после решения Магнуса Карлсена отказаться от короны. В Астане наш гроссмейстер трижды выходил вперед, однако китаец смог трижды отыграться. Причем, последний раз, в 12-й партии, он сделал это вопреки всему. Ну и на тай-брейке, своеобразной серии пенальти, чаша весов склонилась в пользу уроженца Вэньчжоу.

Дин Лижэнь стал 17-м чемпионом мира. И первым из Китая. А Непомнящий стал первым участником турнира претендентов-2024, который пройдет в Торонто.